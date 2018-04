A los 28 años, muere el popular DJ sueco Avicii

Noticia en Desarrollo Estamos recopilando más antecedentes sobre esta noticia, quédate atento a las actualizaciones.

Este viernes, el conocido DJ y productor musical Tim Bergling, m√°s conocido por su alias Avicii fue encontrado muerto a los 28 a√Īos en Muscat, capital del pa√≠s de oriente medio Om√°n.

“Con profunda pena anunciamos la p√©rdida de Tim Bergling, tambi√©n conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Muscat, Om√°n, este viernes por la tarde hora local, 20 de abril. La familia est√° devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento dif√≠cil. No se dar√°n m√°s declaraciones”, confirm√≥ su m√°nager, tal como recoge el medio de espect√°culos TMZ.

Antes de su muerte, el joven de origen sueco hab√≠a sido nominado como “Mejor √°lbum dance/electr√≥nico” en los premios Billboard, noticia que inform√≥ con agradecimiento en su √ļltima publicaci√≥n en redes sociales hace tres d√≠as.

Sin embargo, Avicii se encontraba alejado de los escenarios desde 2016, decisi√≥n que anunci√≥ por su cuenta de Facebook y en la que si bien asegur√≥ que no se distanciar√≠a de la m√ļsica, s√≠ necesitaba “hacer ese cambio con el que hab√≠a estado luchando por un tiempo”.

El joven llegó a la fama por canciones como Wake Me Up, Levels y I Could Be The One , entre decenas de éxitos que se apoderaron de los primeros lugares y las fiestas electrónicas.

Por el momento, se desconocen m√°s detalles de su deceso.

