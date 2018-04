Detienen a sospechoso de violento robo a Kim Kardashian

Un hombre fue detenido esta semana en la Costa Azul francesa en relación con el robo que sufrió la estrella estadounidense de la telerrealidad Kim Kardashian en octubre de 2016 en París, anunció este viernes una fuente próxima a la investigación.

En total, 10 personas -todos criminales conocidos por los servicios policiales- han sido imputadas hasta ahora en este caso que ocupó todas las portadas de farándula. Seis permanecen en detención provisional.

El robo que sufri√≥ la estrella de 37 a√Īos, en el que le sustrajeron 9 millones de euros (6.600 millones de pesos chilenos) en joyas, es considerado como el atraco m√°s grande cometido contra un particular en Francia en los √ļltimos 20 a√Īos.

Recordemos que los hechos ocurrieron en una residencia hotelera de lujo de París, donde Kim Kardashian se alojaba durante la Semana de la moda.

Pasada la medianoche, ‚Äúescuch√© ruidos detr√°s de la puerta, como pasos, y grit√© preguntando qui√©n estaba all√≠, pero nadie contest√≥. A las 02:56 llam√© a mi seguridad (que no estaba en el lugar). Vi llegar a dos personas acompa√Īadas por el hombre de la recepci√≥n, que lo ten√≠an atado‚ÄĚ, relat√≥ tras el incidente.

‚ÄúLos dos hombres estaban encapuchados, uno ten√≠a una m√°scara de esquiar, gorra y chaqueta y el otro una chaqueta que dec√≠a ‚Äėpolic√≠a‚Äô. (‚Ķ) Me pidi√≥ que le diera mi anillo con fuerte acento franc√©s. Estaba en la mesa de luz, vale 4 millones de d√≥lares. Le dije que no sab√≠a, sac√≥ un arma y le mostr√© el anillo. Dirigi√≥ el arma hacia m√≠. Tom√≥ el anillo, llevaba guantes. Me pregunt√≥ d√≥nde estaban las joyas y el dinero‚ÄĚ, precis√≥ la mujer.

‚ÄúMe ataron con cables de pl√°stico y cinta adhesiva las manos, despu√©s las piernas y me taparon la boca. Me llevaron al ba√Īo, m√°s precisamente a la ba√Īera‚ÄĚ, agreg√≥.