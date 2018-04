Mariah Carey reveló que padece de trastorno bipolar: "Puede ser increíblemente aislante"

La cantante norteamericana Mariah Carey revel√≥ en una reciente entrevista la dura lucha que ha llevado sobrellevar en los √ļltimos a√Īos contra el trastorno bipolar.

En conversación exclusiva con la revista People, la artista admitió que fue diagnosticada de la enfermedad en 2001, cuando debió ser hospitalizada debido a un colapso físico y mental.

“No quer√≠a creerlo”, afirm√≥, agregando que en aquella oportunidad opt√≥ por la negaci√≥n. Sin embargo, luego de los dos a√Īos m√°s dif√≠ciles que debi√≥ pasar, Carey se vio en la obligaci√≥n de someterse a un tratamiento.

‚ÄúHasta hace poco viv√≠a en la negaci√≥n, el aislamiento y en constante temor‚ÄĚ, explic√≥, a√Īadiendo que decidi√≥ buscar una soluci√≥n debido a que era una “carga demasiado pesada para llevar y simplemente ya no pod√≠a hacer m√ļsica”.

Si bien la estrella de la m√ļsica vend√≠a millones de discos alrededor de todo el mundo, estar en el centro de la atenci√≥n la hac√≠a “sufrir en silencio”.

Actualmente Mariah se encuentra en terapia, tomando medicamentos para hacer frente a su trastorno bipolar tipo II, el que la ha llevado a tener periodos de depresión e hipomanía.

“De hecho, estoy tomando medicamentos que parecen ser bastante buenos. No me hace sentir demasiado cansada o lenta ni nada de eso. Encontrar el equilibrio adecuado es lo m√°s importante”, afirm√≥.

La cantante indic√≥ que durante mucho tiempo pens√≥ que ten√≠a un trastorno grave del sue√Īo. “Pero no era un insomnio normal y no estaba despierta contando ovejas”, enfatiz√≥.

Finalmente, Carey confes√≥ que se decidi√≥ a hablar debido a que tiene la esperanza “de que podamos llegar a un lugar donde se elimine el estigma a las personas que pasan por algo como esto”.

“Puede ser incre√≠blemente aislante. Me niego a permitir que esta enfermedad me defina o me controle”, lanz√≥.