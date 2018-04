Camila Parker Bowles y el príncipe Carlos desatan polémica en su visita a Australia

Camilla Parker Bowles desat√≥ pol√©mica en Australia tras participar en la inauguraci√≥n de los Juegos de la Mancomunidad (Commonwealth Games), un evento multideportivo que se realiza cada cuatro a√Īos entre los pa√≠ses que forman la Mancomunidad de Naciones.

La duquesa de Cornwall lleg√≥ al evento acompa√Īando al pr√≠ncipe Carlos, quien iba en representaci√≥n de la reina Isabel II, sin embargo, su actitud no era la adecuada.

Durante gran parte del evento, la mujer lució aburrida e incluso, cuando el presentador de la ceremonia Peter Beattie le estaban dando la bienvenida y agradeciendo su presencia, fue captada mirando una revista sin prestar atención a lo que ocurría en el estadio Carrara, en Gold Coast.

Esto desató el enojo de los televidentes que presenciaban la jornada y la criticaron fuertemente en redes sociales, donde llegó a convertirse en Trending Topic a nivel mundial.

“Camilla ni siquiera est√° tratando de parecer que quiere estar aqu√≠”, tuite√≥ el ex campe√≥n de saltos ol√≠mpico Matthew Mitcham. El deportista tambi√©n afirm√≥ que la duquesa ten√≠a “una mirada constante de desprecio cuando levantaba la vista de su revista”.

Camilla is not even trying to look like she wants to be here. #gc2018 #openingceremony

— Matthew Mitcham (@matthew_mitcham) 4 de abril de 2018