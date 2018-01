Actor de "Stranger Thing" cumplirá sueño gracias a Twitter: conocer a los pingüinos

David Harbour, el actor que da vida al célebre jefe de policía Jim Hopper en la serie “Stranger Things”, acaba de cumplir un sueño de años gracias a sus miles de seguidores en Twitter.

La odisea partió el domingo, con este tweet que publicó en redes sociales: “Oye, @Greenpeace, ¿cuántos retuits para mandarme a algún lugar para decirle a las parejas del emperador pingüino que creo que tienen magníficas ideologías parentales?”.

El mensaje parecía inocente, pero tuvo eco en la famosa ONG, que tras algunos minutos respondió con una cifra y un desafío: con 200 mil retuits ellos podían cumplir el viejo anhelo. “Le preguntaremos al capitán si puedes unirte a nuestra expedición a la Antártica y así bailar con los pingüinos. Cosas extrañas han pasado”, respondieron.

A su vez, Harbour se tomó en serio la tarea y pidió ayuda a sus seguidores de Internet: “Soy un donante. Doy y doy. Pero ahora los necesito a ustedes. Necesito 200 mil retuits para ir a bailar con los pingüinos. Por favor internet. Por favor retuiteen”, dijo el actor.

Horas más tarde, el intérprete estaba feliz: su mensaje superó los 200 mil retuits con creces. “Bueno, @DavidKHarbour, el jefe Fernando recién lo hizo oficial. Ponte tus zapatos de baile, porque te dirigirás a la Antártica en poco tiempo. Los pingüinos estarán esperando por ti”, publicó Greenpeace, en un mensaje que etiquetaron desde Punta Arenas.

Hmm, if you get over 200k we’ll ask the Captain if you can join our expedition to the Antarctic and dance with the penguins. #StrangerThings have happened https://t.co/qT78aIcKOw pic.twitter.com/LmmLceE17J

— Greenpeace (@Greenpeace) January 22, 2018