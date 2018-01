Actriz de Lady Bird usó vestido de su fiesta de graduación en los premios SAG

Lunes 22 enero de 2018 | Publicado a las 14:07 · Actualizado a las 14:36

Para cualquier alfombra roja, las celebridades se preparan durante varios días. Maquillaje, peinado y vestido son sólo algunas de sus preocupaciones, las que generalmente son solucionadas con la ayuda de diferentes marcas y diseñadores.

Beanie Feldstein, sin embargo, no tuvo que pasar por todo ese estrés, pues prefirió lucir un traje que ya tenía. La actriz de Lady Bird llegó a la alfombra roja con el mismo vestido que usó para su fiesta de graduación, hace algunos años atrás.

Se trataba de un vestido negro con cuello V diseñado por Kay Unger, y que para su sorpresa le quedó mucho mejor que antes. “Me miré y fue cómo … ‘¿Quéee?’. Mi mamá y su mejor amiga se rieron y me dijeron: ‘Tienes que usarlo. No hay otro vestido que te quede mejor"”, relató al portal The Cut.

Pero a la actriz no sólo le importaba el cómo lucía, sino que también había un trasfondo, pues el vestido destacaba un momento especial de la película, donde su personaje asiste a su fiesta de graduación junto a su amiga.

“Es un vestido precioso, y me encanta cómo termina la historia de mi personaje en el baile de graduación, así que, como es la primera vez que voy a una entrega de premios como nominada, me dije: ‘Tienes que ponerte el vestido del baile de graduación y honrar a Julie”, agregó.

Esta fue la primera vez que Feldstein camina por la alfombra roja como nominada, sin embargo, Lady Bird no es su primera pelìcula. La joven actriz ya era conocida por su trabajo en Neighbors 2: Sorority Rising y Orange Is the New Black, además es parte del musical de Broadway Hello, Dolly!