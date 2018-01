Actriz de "Triunfos Robados" acusa que fue abusada sexualmente cuando tenía 12 años

Una impactante acusación realizó la actriz Eliza Dushku en una publicación de Facebook este fin de semana. En el texto, la intérprete de “Triunfos Robados” denunció al coordinador de acrobacias Joel Kramer de haber abusado sexualmente de ella cuando sólo era una niña.

Con mucho valor, Eliza decidió dar a conocer la lamentable historia que la marcó de por vida. Tal como señala en la publicación, ella tenía 12 años cuando Kramer se aprovechó de la confianza de sus padres y suya, y transgredió su intimidad.

Ambos formaban parte de la película “Mentiras Verdaderas” (1994), en la que también participaba Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis, y Joel Kramer, de 36 años en ese entonces, era encargado de coordinar a los especialistas en el rodaje.

Fue en ese contexto, que Kramer de a poco se ganó la confianza de los padres de la -en ese entonces- niña y la invitó a nadar y a comer sushi en un hotel en Miami. Sin embargo, Eliza declara que sus intenciones eran otras más oscuras.

Pues, justamente en ese lugar vivió la escena que marcó su vida. “Recuerdo claramente cómo creó metódicamente las sombras y apagó las luces; cómo hizo subir el aire acondicionado a niveles que parecían de congelación. Recuerdo dónde me colocó exactamente en una de las dos camas de la habitación del hotel, qué película puso en la televisión (Los Caraconos); cómo desapareció en el baño y salió, desnudo, sin nada más que una pequeña toalla de mano que le quedaba corta a mitad de su cuerpo”, escribe Eliza.

“Recuerdo cómo me acostó en la cama, me envolvió con su gigantesco cuerpo que se retorcía y se frotó sobre mí. Él pronunció estas palabras: ‘No vas a dormir conmigo ahora cariño, deja de fingir que estás durmiendo’, mientras se frotaba más fuerte y más rápido contra mi cuerpo catatónico. Cuando había ‘terminado’, sugirió: ‘Creo que debemos tener cuidado…’ (sobre decirle a alguien lo que había sucedido)"”, confiesa.

Y añadió: “Recuerdo cómo después, el taxista me miraba por el espejo retrovisor cuando Joel Kramer me sentó en su regazo en el asiento trasero, me agarraba y se excitaba de nuevo; y cómo mis ojos nunca dejaron de ver a los ojos del conductor durante ese largo viaje por un puente de Miami, de vuelta a mi hotel y a mi padre”.

“Luego de eso, Joel Kramer se hizo el frío conmigo en la siguientes semanas. Todo se sentía diferente en el set”, recuerda.

La confesión de Eliza, de ahora 37 años, impactó profundamente a sus seguidores, quienes aplaudieron su valentía, la que fue impulsada por las constantes denuncias de acoso sexual vividas en Hollywood, de estos últimos meses.

Luego de la acusación, la agencia Worldwide Production Agency, que trabajaba junto a Kramer, expresó que ya no quería representarlo. “Tal comportamiento es inaceptable y totalmente en desacuerdo con los estándares de conducta que exigimos de nosotros mismos y esperamos de nuestros clientes”, declaró Richard Caleel, presidente de la agencia, según confirmó el medio Deadline.

Ante la controversia, Joel Kramer decidió defenderse en declaración al portal estadounidense Huffington Post, en donde aseguró que la acusación era totalmente falsa. “Estas denuncias son una invención bien elaborada por la Sra. Dushku. No entiendo qué motivó a la Sra. Dushku a hacer esta declaración y espero que pueda encontrar su conciencia para corregir esta injusticia y devolverme mi buen nombre”, expresó al portal el hombre de, ahora, 60 años.

Aún así admitió que entendía la decisión de la agencia de desvincularlo.

En defensa de la actriz, apareció la actriz Jamie Lee Curtis quien, en el mismo medio, aseguró que Eliza le había contado sobre ese episodio hace algunos años. “Todos hemos comenzado a despertar ante el hecho de que estos terribles abusos, que ahora se han vuelto comunes en las noticias diarias, han estado sucediendo durante mucho tiempo. La historia de Eliza ahora nos ha despertado de nuestro sueño de negación a una realidad nueva y horrible: el abuso de niños”, declaró.

También su madre y su ex agente aseguraron que Eliza les había contado sobre aquel abuso hace algunos años.

En tanto, el director de “Mentiras Verdaderas”, James Cameron, aseguró que si se hubiese enterado de ese episodio “no hubiera tenido misericordia” con Kramer. “Eliza es muy valiente por hablar y creo que lo son todas las mujeres que están hablando y pidiendo una rendición de cuentas ahora”, opinó.

Por su parte, Arnold Schawarzenegger, también aplaudió la valentía de la actriz. “Puedes estar seguro de que todos habríamos hecho algo. Estoy en ‘shock’ y muy triste por Eliza, pero también muy orgulloso de ella, más allá de tener gran talento es una gran mujer. Es muy valiente”, expresó en un tuit.

Tom, you bet your ass all of us would have done something. I’m shocked and saddened for Eliza but I am also proud of her – beyond being a great talent and an amazing woman, she is so courageous. https://t.co/EJJbkdior2

— Arnold (@Schwarzenegger) 16 de enero de 2018