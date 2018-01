Fan es invitado por Ryan Reynolds a la premiere de Deadpool 2 gracias a bochornoso video

Uno de los momentos en que muchos preferirían no ser grabados son aquellos minutos posteriores a las visitas al dentista, especialmente si se mantienen los efectos de la anestesia, los que pueden transformar una sencilla escena en un divertido viral.

Bien lo sabe James Eversole Jr, un joven de Richmond, Indiana, quien fue filmado por su esposa después de sacarse las cuatro muelas del juicio.

La secuencia, que posteriormente fue compartida en redes sociales, muestra a Eversole bajo los efectos de los sedantes, quien a pesar de su estado señaló que lo único que quería era comer helado y ver Deadpool 2.

El cómico momento comenzó a masificarse en Twitter, sumando miles de “me gusta” y cientos de retuits. Sin embargo, una de las respuestas que recibió fue bastante especial.

Post Dentist of Getting all Four of my Wisdom Teeth pulled DEADPOOL 2, Ice Cream, & Banging my Wife sounds about Right 🤘😂🤘😂🤘 #deadpool2 #hugsnotdrugs #Dentist @VancityReynolds @robertliefeld @deadpoolmovie @RhettReese @MarvelStudios @ChrisEvans @DavidMLeitch pic.twitter.com/hFlkUlH8zq

Y es que lo que el fan nunca esperó es que el propio Ryan Reynolds le extendería una invitación. Fiel a su estilo, el protagonista de Deadpool quiso retribuirle su lealtad a la saga.

“Años atrás, me removieron los testículos del juicio. Sé lo doloroso que puede ser. Considera esto como tu invitación oficial a la Secuela Sin Nombre de Deadpool, James. Te veo a ti y a un acompañante en mayo”, escribió el actor.

Years ago, I had my wisdom-testicles removed. I know how painful it can be. Consider this your official invite to the Untitled Deadpool Sequel, James. I’ll see you and a guest in May. #MaximumEffort https://t.co/8XvXHNsw3x

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 5, 2018