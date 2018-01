Selena Gómez es fotografiada en traje de baño y revela enorme cicatriz en su pierna

La segunda mitad de 2017 fueron meses intensos y noticiosos respecto a Selena Gómez (25).

En septiembre recibió un trasplante de riñón a causa de la enfermedad de lupus, dedicó a su amiga Francia Racia el premio a la Mujer del Año de Billboard por ser la donante y volvió con Justin Bieber.

Pero la cantante parece por fin haber encontrado un poco de paz en su vida y se puede ver perfectamente saludable.

Sin ir más lejos, este fin de semana fue vista despidiendo el año en México mientras jugaba en la playa con unos amigos en traje de baño, consigna el periódico inglés Daily Mail online.

La prenda de color negro, dejaba al descubierto una gran cicatriz en su pierna derecha, como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que se enfrentó.

kidney transplant. scar. survivor. revival. it's all selena. i couldn't be more proud of her for facing all of this. she's strong as hell. pic.twitter.com/4Bh1sq5mbC

— julia (@writeilluminate) 31 de diciembre de 2017