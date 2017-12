Avión en el que Chrissy Teigen viajaba a Japón debió devolverse por error de un pasajero

Miércoles 27 diciembre de 2017 | Publicado a las 10:36

Un avión que volaba entre Los Ángeles y Tokio, en el que viajaban la modelo estadounidense Christine Teigen y su marido el cantante John Legend, tuvo que dar media vuelta en pleno vuelo porque un pasajero se equivocó de avión, informó la compañía japonesa All Nippon Airways (ANA).

El vuelo NH175 de ANA con destino a Tokio despegó de Los Ángeles el martes a las 11:36 local (16_36 hora de Chile), pero tuvo que dar media vuelta al cabo de cuatro horas de trayecto, cuando volaba por encima del océano Pacífico al sur de Alaska, para volver a su punto de salida a las 19:32 (miércoles 00:32 de Chile), según los datos del vuelo de la página FligthAware.

“Según los procedimientos de seguridad de la compañía, el piloto decidió volver al aeropuerto de salida, donde el pasajero desembarcó”, explicó ANA de manera sobria en un comunicado.

“ANA está investigando la situación para comprender por qué el pasajero embarcó en el avión”, precisó la compañía, que pidió disculpas a todos sus pasajeros.

“Habré pasado ocho horas en un vuelo a ninguna parte”, tuiteó indignada la modelo estadounidense Chrissy Teigen.

“¿Por qué hemos sido todos castigados por el error de una sola persona? ¿Por qué no aterrizar en Tokio y reenviar a la otra persona? ¿Cómo es posible que no fuese la mejor idea, cabe preguntarse? Todos nos hacemos las mismas preguntas”, se quejó a través de Twitter.

“Esta persona es tan afortunada de que todos tengamos que descender. Imaginen si hubiese tenido que bajarse solo. ¡Qué vergüenza!”, prosiguió.

Finalmente la modelo optó por tomarse el tema con humor, retuiteando algunos memes que le dedicaron en la red social.

“Yo sobreviví al vuelo de Los Ángeles hacia Los Ángeles”.