Pampita y el extenista Juan Mónaco rompen el silencio tras supuesto quiebre sentimental

Luego de su bullado quiebre amoroso junto al actor chileno Benjamín Vicuña, la modelo argentina Carolina Ardohain comenzó una nueva relación con el extenista Juan Mónaco.

Y aunque en un comienzo lo mantuvieron en secreto, fue a fines de 2016 cuando optaron por hacerlo público.

Sin embargo, desde hace algunos días diversos medios argentinos comenzaron a especular con un probable quiebre sentimental entre ambos.

Esto, luego que se terminaran los mensajes que se dedicaban a través de las redes sociales, así como también dejaran de compartir imágenes en las que aparecieran juntos, algo que anteriormente hacían con bastante frecuencia.

Es en medio de esta incertidumbre que Pampita habló con la prensa trasandina luego del último capítulo del programa Bailando, en el que oficia como jurado.

“Me imaginé que me iban a preguntar y la respuesta es que no tengo nada que contarles y me voy a mantener así. Es lo único que puedo decir”, comentó Ardohain.

Visiblemente incómoda, la argentina no desmintió ninguno de los rumores sobre una crisis o separación. “No quiero hacer ningún comentario. Y espero que lo respeten”, expresó.

Cuando le preguntaron por cómo se encontraba Mónaco, la modelo respondió: “Yo por mí les puedo decir eso y nada más. Me voy a dormir. Chau”.

Por su parte, el ex tenista utilizó su cuenta de Instagram para referirse al tema. “¡Boludeces NO! Por favor. Gracias, tengan un poco de respeto con lo que dicen”, escribió.

El tono de molestia del argentino tiene que ver con algunas versiones que indican que habría una tercera mujer involucrada. Se trata de Sol Pérez, rostro habitual de la pantalla argentina, quien también utilizó las redes sociales para desmentir un triángulo amoroso.

“Yo no hablo de mi vida privada, menos me gusta que me metan en la vida privada de dos personas que conozco. No es lindo que me dejen en ese lugar”, sentenció.