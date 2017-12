Daniela Vega se une a Jennifer Lawrence y Nicole Kidman en campaña contra el acoso sexual

La actriz chilena Daniela Vega fue parte de una campaña contra el acoso y abuso sexual, la cual reunió a una gran cantidad de figuras de hollywood.



Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Salma Hayek, Emma Stone, Robert Pattinson, entre muchos otros, fueron parte de la iniciativa impulsada por la revista W, quienes dedicaron un reportaje especial llamado “Por qué el 2017 es el año en que todos hablaron”.

En las imágenes en blanco y negro, los protagonistas repiten la frase “I will not be silent” (No permaneceré en silencio), llamando a las mujeres a alzar la voz y denunciar los abusos.

El clip fue compartido a través de redes sociales, donde se viralizó de inmediato.

"I will not be silent." Jennifer Lawrence, @GalGadot, Jake Gyllenhaal, Nicole Kidman and more of Hollywood's biggest names pledge to speak up against sexual assault. https://t.co/vVUyCQseN7 #IWillNotBeSilent pic.twitter.com/1xnNdOgx1O

— W magazine (@wmag) 7 de diciembre de 2017