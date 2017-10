Cristian Castro revela verdadera razón del quiebre de su matrimonio que duró 28 días

Un mes duró el tercer matrimonio de Cristian Castro y la joven violinista Carol Victoria Urbán. La pareja se casó el 23 de mayo de este año en la Hacienda de Xcanatún de Yucatán tras una romántica petición, y el 21 de junio decidieron separarse por razones que, finalmente, el artista se atrevió a contar.

“Sí, fue en la luna de miel, por así decirlo, rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente una vergüenza, me avergüenzo, sí, pero si así se ha presentado el destino… Yo cumplí, traté de estar bien con y ella, y creo que ella también trató de estar bien conmigo, pero simplemente no pudo ser”, afirmó el cantante.

Como era de esperar, en ese entonces el cantante no quiso referirse al tema en profundidad y revelar cuál había sido la verdadera razón del repentino quiebre. Sin embargo, en el programa argentino “La Noche de Mirtha” afirmó que el detonante fue un mensaje de texto que encontró en el teléfono móvil de su exesposa, consignó el sitio de entretenimiento Hola.

“No soy tan aguantador, la verdad no”, afirmó. Y agregó que, a diferencia de lo que muchos piensan, no lo está pasando nada de bien. “Obvio estoy súper triste, quién no va a estar triste. Tristísimo. La gente cree que yo estoy muy feliz, pero yo estoy tristísimo. Pero ¿cómo me voy a casar y no estar triste? Uno no se casa, se divorcia y está feliz”.

El intérprete de canciones como “Azul” y “Por amarte así”, también estuvo en el programa “El diario de Mariana” donde reveló cuál es su secreto para conquistar al género femenino: “beso muy bien”, afirmó. Aunque luego explicó que “realmente, ojalá besara bien. Lo único que sé hacer es cantar y lo hago con mucho gusto”.

“Yo me quiero enamorar”

Según Castro, cuando está en una relación es “serio” y admira “mucho a los casados”. “La mujer es mi tema. La gente piensa que soy muy jugador, y me encanta el amor y me gusta mucho enamorarme y dedicarme y ser muy fiel (…) Siempre tiro hacia el amor. Yo me quiero enamorar”, declaró.

Para el artista la verdadera razón por la que no funcionan sus relaciones, según él es porque “siempre me adelanto y me quiero casar. Quiero mucho y la quiero ya, de esposa. Y mal ahí, porque hay que vivir un ratito, hay que probar… Yo creo que eso ha sido la fatalidad de mi vida, de esos errores de matrimonios repentinos”, reflexionó.

La bullada petición de matrimonio a su exesposa Carol Victoria Urban ocurrió a través de un anuncio que él publicó en el diario mexicano Reforma donde se veía la imagen de dos anillos de compromiso y el siguiente mensaje: “Carol Victoria: ¿Te quieres casar conmigo?”. Añadía su firma: Cristian Castro.

Al poco tiempo, volvió a sorprenderla en medio de un concierto, entregándole el anillo de compromiso. Se arrodilló ante su pareja y le preguntó: “¿Te casarías conmigo?”. Ante la respuesta positiva se besaron románticamente, junto con agradecerle por su amor y el cambio que ella haría en él.