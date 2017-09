Eugenia "China" Suárez revela cómo Benjamín Vicuña le propuso matrimonio

Eugenia “China” Suárez no podría estar más contenta por estos días. La actriz no sólo luce feliz su segundo embarazo, sino que además no tiene problemas en hablar de su próximo matrimonio con el actor chileno Benjamín Vicuña.

En un contacto con el programa Infama de Argentina, Suárez reveló cómo fue la propuesta de matrimonio de Vicuña. “Fue divino, Benja es muy romántico”, señaló la protagonista de Los Padecientes.

Tras ello confirmó que el intérprete había puesto una rodilla en el piso para preguntarle si quería casarse con él. “¡Si la hacemos, la hacemos completa! Es como raro el momento, es como de las películas”, reveló y contó que le dijo: “‘bueno, ¡levántate!"”, pues él es más romántico que ella.

“Yo siempre le dije que el casamiento nunca me importó tanto, pero es lindo. Voy a probar, nunca me casé, él tampoco así que estoy entusiasmada”, agregó y comentó que no sabe sí optará o no por un vestido blanco.

“En otras relaciones me han ofrecido casamiento, se habló del tema, y yo prefería que no. Yo era más rebelde, más chica (…) Con Benja es la primera vez que pienso que sí, que estoy estable”, agregó.

“A Benja lo amo, estoy enamorada, obviamente. Ahora Estoy más grande, tengo una hija y no tengo mucho tiempo para boludear“, agregó.

Sin embargo, la actriz también aseguró que aún no tiene fecha para la boda.