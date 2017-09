Luis Fonsi llora durante entrevista con Don Francisco: Lo que menos me preocupa es mi casa

La emoción se apoderó de Luis Fonsi durante una entrevista con Don Francisco para Telemundo. El cantante no pudo contener las lágrimas cuando fue consultado sobre el estado de su tierra natal, Puerto Rico, tras el paso del Huracán María.

El músico conversó con el animador minutos antes de presentarse por primera vez en el Hard Rock en Orlando (Estados Unidos), donde aprovechó de enviar varios mensajes a sus compatriotas. “Han sido 20 años de picar piedras, de remar y gracias a Dios la vida, la música, me ha dado la oportunidad de hacer lo que siempre he querido hacer, pero ahora trato de usar la música para ayudar porque estamos viviendo un momento en el que nos están poniendo muchas pruebas”, comenzó.

“Sé que ahora mismo hay mucha gente que no tiene un techo, que no tienen agua limpia, hay familiares que no saben de su gente… nosotros, mi equipo, hay muchos que son de Puerto Rico y todavía no han podido localizar a sus hijos, a su familia. Estamos aquí todos con la piel y el corazón pesados, pero tratando de ser lo más profesional posible”, agregó y explicó que le es imposible cancelar la gira.

“Gracias a Dios hay muchas cosas pasando a la vez, Muchos lugares donde podemos donar para México, Puerto Rico y todos los lugares que han sido afectados con el terremoto y las tormentas, porque no fue una, fueron dos”, sentenció.

El músico no pudo seguir mostrándose fuerte al reconocer que en este momento lo último que le preocupa es su hogar en Puerto Rico, el cual se encuentra bajo el agua.

“Lo que menos me preocupa es mi casa, yo voy a resolver eso y no importa… Lo que me preocupa es es mi familia, mis abuelos, mis primos que no he hablado con ellos, mucha gente que lo está… pasando muy mal”, señaló entre lágrimas.

“Hay mucha gente en refugios que no tienen absolutamente nada, que sepan que estamos aquí, que estamos sufriendo por ellos, que queremos ayudar y que estamos buscando todas las maneras para hacerlo. No nos hemos olvidado de ellos y que estamos igual de dolidos”, afirmó.

“Me siento impotente, siento no poder estar ahí, que no puedo darle la mano a alguien, pero que vamos a salir adelante y que vamos a estar bien”, finalizó sin poder contener el llanto.

Recordemos que Luis Fonsi se encuentra presentando su gira Love+Dance world tour, la cual lo traerá a Chile durante la primera semana de octubre.