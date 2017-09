Viuda de Chester Bennington comparte imágenes del cantante horas antes de su suicidio

El pasado 20 de julio una triste noticia impactó a los fanáticos de la banda Linkin Park: su vocalista, Chester Bennington, fue hallado muerto en su residencia en Palos Verdes (California, Estados Unidos) producto de un suicidio por ahorcamiento.

Lee también: Publican certificado de defunción de Chester Bennington: murió asfixiado por un cinturón

A tres meses de su deceso, los familiares y cercanos al músico han compartido su tristeza con los seguidores, incluyendo un video inédito publicado por su viuda, Talinda Bennington, quien mostró cómo lucía Chester 36 horas antes de morir.

En el registro, el cantante aparece jugando con su familia, expresando alegría y risas en todo el video mientras realiza un reto de ingerir alimento para perros.

Talinda confesó que decidió publicar el video para mostrar “otra cara de la depresión”. “Mi próximo tuit es el más personal que jamás haya publicado. Voy a mostrar esto para que sepas que la depresión no tiene una cara o un estado de ánimo”, escribió en la red social.

My next tweet is the most personal tweet I have ever done. I'm showing this so that you know that depression doesn't have a face or a mood.

— Talinda Bennington (@TalindaB) 16 de septiembre de 2017