Miranda Kerr desata polémica con sexista comentarios sobre el matrimonio

Mientras las mujeres de Hollywood abogan por la igualdad de géneros, Miranda Kerr desató polémica al sugerir que las mujeres deben esforzarse para mantener su matrimonio.

“Las mujeres necesitan hacer un poco de esfuerzo y arreglarse y cuidar el vestuario para complacer a sus hombres”, afirmó.

“Mi abuela me enseñó que los hombres son visuales y que tienes que hacer un pequeño esfuerzo. Así que cuando Evan (su marido) llega a casa, me aseguro de llevar un bonito vestido y de que las velas estén encendidas. Buscamos el tiempo para tener una agradable cena juntos”, señaló al portal The Edit.

Y es que la modelo de 34 años siempre ha priorizado su relación por sobre otras cosas. Recordemos que Kerr contrajo matrimonio este año con fundador de Snapchat Evan Spiegel y según ella misma comentó a la revista Vogue, el día de su boda no tuvo problemas en cocinar para su entonces futuro marido.

“En el trabajo actúo en plan ‘Tenemos que hacer esto’ o ‘esto tiene que pasar’. Pero en casa, me deslizo hacia mi feminidad y empujo a Evan a estar en su masculinidad”, dijo. “-Es- Simplemente estar más en contacto con mis sentimientos. Ser más gentil, dar un paso atrás. Es un buen equilibrio”, agregó.

Asimismo, según el diario español El País, Miranda también decidió dar un paso al lado en el mundo de la moda para dedicar tiempo a su matrimonio y a su propio negocio, la línea de productos orgánicos de cuidado para la piel, Kora Organics.

“Evan me inspiró. Me dijo: ‘¿Por qué estás invirtiendo tanta energía en trabajar para otras compañías cuando deberías estar enfocada en la tuya? Tienes que tomar riesgos. Si crees en ello, inviértelo todo”, recordó.

“Si se presenta una oportunidad, pienso: ¿es lo mejor para mi familia? e ¿interrumpirá [mi trabajo] en Kora? Si las dos respuestas son afirmativas y la sesión es en Los Ángeles…”, finalizó.