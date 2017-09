Pequeño príncipe George de Inglaterra tuvo su primer día de escuela

El príncipe George de Inglaterra, tercero en la línea de sucesión al trono de su bisabuela, vivió este jueves a los 4 años su primer día de escuela y no pudo ir acompañado de su madre, embarazada y con náuseas.

George llegó a la escuela privada Saint Thomas, en el barrio londinense de Battersea, de la mano de su padre, el príncipe William, que lo llevó en su vehículo Range Rover.

El niño vestía un uniforme azul marino, con pantalones cortos y un suéter de cuello piqué, del que asomaba una camisa azul cielo, calzando mocasines negros con calcetines.

La directora del centro salió al encuentro del niño, que andaba cabizbajo y muy pegado a su padre, ajeno a este gran hito en la vida.

El niño, al que sus compañeritos conocerán como George Cambridge, por el ducado de sus padres, había acudido hasta ahora a una guardería, y hará este curso ya en una escuela antes de empezar a los cinco años la educación primaria.

La directora del centro, Helen Haslem, expresó su esperanza de que George “tenga la confianza suficiente para ser él mismo”, en declaraciones a la agencia Press Association.

Kate Middleton, su madre, está embarazada de menos de tres meses de su tercer hijo y, como le ocurrió con George y Charlotte, sufre de hiperémesis gravídica —nauseas y vómitos—, por lo que no pudo acompañar a su primogénito.

Prince George arrives for his first day of school at Thomas's Battersea with his father The Duke of Cambridge. pic.twitter.com/B7TgcRA3Ve

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 7, 2017