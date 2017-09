La actual vida de Zoraida Gómez, la actriz que interpretó a José Luján en Rebelde

Han pasado 13 años desde que salió al aire el primer episodio de la teleserie juvenil mexicana Rebelde, pero aún es recordada con mucho cariño por quienes la siguieron.

La historia contaba las aventuras de un grupo de estudiantes de un exclusivo internado, quienes luego llegaron a formar una popular agrupación musical llamada RBD, que incluso tuvo giras y conciertos en la vida real.

Entre los personajes más queridos se encontraba José Lujan, interpretada por la actriz Zoraida Gómez, quien tenía apenas 19 años cuando se integró al elenco, junto a sus hermanos Jairo y Eleazar Gómez.

Tras este éxito, la estrella -que comenzó su carrera actoral a los 9 años- participó en telenovelas como En nombre del amor (2008) y Cuando me enamoro (2010), siendo su último trabajo de este tipo en La mujer del vendaval, emitida en 2013.

Hoy con 32 años, Zoraida está alejada de la televisión. Actualmente, la artista lleva una exitosa carrera en el teatro.

“Llevo dos años haciendo sólo teatro. No he hecho televisión porque todavía no ha llegado un proyecto, la verdad. Pero poco a poco las cosas se están abriendo”, señaló la actriz a BioBioChile durante la avant premiere mundial de la serie de Netflix, Narcos, que se realizó en Colombia.

Además, reveló que está incursionando en la postproducción cinematográfica, pues su intención es llegar a convertirse en directora de cine.

“Estoy haciendo postproducción y esperando una película en octubre. Voy a incursionar en producción porque quiero aprender a editar. Al final quiero dirigir, pero deseo empezar bien las cosas. Estoy muy contenta, es otro mundo alterno dentro de lo mismo”, indicó.

Gómez, quien también es influencer de Netflix, dijo tener “muy lindos recuerdos de Rebelde” y contó que regularmente ve a sus ex compañeros de elenco. “Nos seguimos llevando muy bien todos, sobre todo con Dulce (María)”, expresó.

“Sigo viendo a todos mis compañeros, pues nos conocemos desde los 7 años, desde antes de Rebelde. Somos amigos de toda la vida, crecimos juntos literalmente”, enfatizó.

Respecto a la fama mundial de la teleserie en la que participó hace más de una década, afirmó estar muy agradecida por lo que significó.

“Gracias a Dios fue un proyecto que fue bien recibido en muchas partes del mundo, tanto así que ya pasaron más de 10 años y la gente se sigue acordando, eso es fantástico. A mi me llena el corazón de alegría y también me motiva no sólo para actuar, sino que también para dirigir y seguir produciendo cosas nuevas”, expresó.

