Vida y muerte de Brittany Murphy: la eterna promesa del cine que Hollywood destruyó

La muerte de una celebridad siempre está llena de misterios, especialmente cuando son fallecimientos repentinos y de estrellas jóvenes que parecían sanas, saludables y con una vida por delante.

Uno de los casos más recientes, fue la partida de la actriz Brittany Murphy, quien con sólo 32 años murió en circunstancias que nunca han sido esclarecidas del todo.

Su cuerpo fue encontrado por su madre en en el baño de su hogar de Los Angeles (Estados Unidos), donde cinco meses después también se descubrió sin vida al marido de la actriz, Simon Monjack.

Según todos los documentos oficiales, la causa de muerte de ambos habría sido una mezcla neumonía, anemia y una sobredosis de medicamentos para el resfrío. Sin embargo, esto nunca convenció del todo a los fans de la artista, especialmente por la gran cantidad de cabos sueltos que dejó la investigación.

¿Quién fue Brittany Murphy?

Brittanny Murphy nació en Atlanta, en el seno de una familia de clase media y de padres divorciados. Su meta siempre fue convertirse en una estrella, por lo que comenzó a tomar clases de baile y piano desde que tenía cuatro años de edad.

A los 15 convenció a su madre de mudarse a Los Angeles para seguir su sueño, algo que consiguió a costa de esfuerzo y mucho trabajo. Tras tener varias audiciones fallidas y papeles pequeños en series de televisión, en 1995 dio su gran salto al unirse al elenco de Clueless junto a Alicia Silverstone, donde interpretó a la amiga “poco popular” de la protagonista.

La cinta la puso en el radar de Hollywood, pero también de los paparazzi.

Si bien estaba alcanzando sus metas, no todo fue color de rosa. Mientras se le abrían las puertas de la industria, en su interior comenzaba a sentir el peso de ser diferente a sus compañeras, por lo cual decidió transformarse de pies a cabeza.

La joven bajó de peso significativamente y se tiñó el cabello rubio. Repentinamente, las ofertas comenzaron a lloverle y fue así como llegó a trabajar con Angelina Jolie (en la cinta que le dio un premio Óscar) Girl, Interrupted. También fue parte de 8 Mile, Ni una palabra y Uptown Girls, junto a Dakota Fanning.

Sin embargo, la comedia romántica era su principal fuerte y así lo demostró en Recién Casados con Ashton Kutcher. Gracias a esta cinta, comenzó a ser llamada la nueva Meg Ryan.

Una caída repentina

Mientras su carrera iba cuesta arriba, también los rumores en torno a su vida. Su baja de peso hizo que los medios especularan acerca de un posible desorden alimenticio o consumo de drogas, algo que ella se encargó de negar rotundamente en diversas oportunidades.

“No, nunca he probado -droga- en toda mi vida, nunca la he visto, y no salgo mucho de casa, excepto para ir a trabajar”, señaló la actriz a la revista Jane.

Más tarde encaró a los paparazzi y sostuvo que tampoco tenía problemas con la comida. “Tengo la misma talla que tenía en Clueless; es sólo que el peso en tu cara cambia a medida que creces y envejeces. Este es mi cuerpo. Estoy orgullosa de él y estoy sana”, afirmó.

Sus amigos y colegas no coincidían con ella. Al contrario, creían que la actriz tenía fuertes problemas de autoestima. “Ella era drásticamente diferente cuando entró en el negocio -del cine-“, aseguró un amigo de la familia a la revista People. “Ella estaba llena de vida, determinada. Pero en los últimos años, se fue cuesta abajo. Siempre había algo, algo en el camino. Tenía muchos demonios internos”, agregó.

Los rumores de sus supuestas adicciones y problemas, hicieron que el interés en la actriz fuera decayendo, al igual que las ofertas de trabajo.

Mientras su carrera continuaba en descenso, la actriz se casó con el guionista Simon Mojack, quien luego se transformó en su manager y en un gran dolor de cabeza. El hombre tenía sus propios problemas y grandes deudas que arrastraron a la actriz de vuelta a los tabloides.

Tras la muerte de Brittany, las miradas se volvieron a Simon, especialmente luego que este pidiera que no se hiciera una autopsia a su esposa para determinar la causa de muerte. Según él, no podía soportar la idea de pensar que alguien estaba cortando a su mujer.

Sus últimos días

Según Alex Ben Block, editor de The Hollywood Reporter y amigo de la actriz, ella se llevaba todo el peso de su familia. “Incluso cuando Brittany no se sentía bien, tenía que estar ahí para cuidar a su madre, Sharon Murphy, una sobreviviente del cáncer de mama que le generó una neuropatía y que la mantenía debilitada, o ayudando a su esposo, Simon Monjack”, aseguró el profesional.

“Durante un año, Simon sufrió convulsiones y un mes antes de la muerte de Brittany tuvo un paro cardíaco del que afortunadamente se recuperó. Cada vez que su marido tenía convulsiones ella lo auxiliaba, incluso pese a su propia debilidad, tomaba una cuchara y sostenía su lengua para evitar la asfixia”, reveló.

En sus últimos días se sentía cansada y triste, rechazaba su mansión de 3.9 millones de dólares (hogar que previamente perteneció a Britney Spears y Justin Timberlake) donde vivía con su esposo y su madre. “Quería irse de ahí. Quería empezar en 2010 en Nueva York, donde podrían comenzar a formar una familia y donde Simon seguramente encontraría trabajo como guionista y director, y ella podría realizar películas independientes para relanzar su carrera”, afirmó el periodista.

El hombre también explicó paso a paso lo que ocurrió la noche antes de la muerte de la actriz, relato hecho por el mismo Simon en una de sus conversaciones.

Según él, cerca de las tres de la mañana la actriz -que se encontraba en cama enferma con neumonía- se levantó y caminó hasta un balcón que había en su habitación. Luego le pidió a Simon que llamara a su madre que estaba en otro cuarto. Cuando llegaron la encontraron en el suelo y con problemas para respirar.

“Mami no puedo controlar mi respiración, ayúdame, ayúdame. Me voy a morir. Mami te amo”, le dijo a la mujer que consideraba su mejor amiga.

Tras llevarla nuevamente a la cama, la joven se levantó al baño a eso de las 7:30 horas. Allí perdió el conocimiento y no volvió a despertar. Tras escuchar un ruido, su madre fue a buscar a la actriz al baño y la encontró tendida en el suelo, rápidamente despertó a Simon, y llamaron al 911 (número de emergencia de EE.UU.).

A pesar de prestarle los primeros auxilios que le indicaba la operadora, la actriz no se recuperó y fue declarada muerta por los paramédicos.

Las teorías de su muerte

Como comentamos, la muerte de la actriz dejó muchos cabos sin atar, uno de ellos fue la autopsia. Mientras el reporte oficial aseguraba que fue una muerte por causas naturales, otro informe toxicológico realizado después afirmaba que Murphy tenía una cantidad significativa de drogas prescritas y de libre demanda en su sistema.

El padre de Brittany no se quedó tranquilo con la información, por lo que realizó otro análisis al cabello de la artista. Este informe arrojó 10 diferentes muestras de metales pesados potencialmente tóxicos para el cuerpo, incluyendo barium, el que se utiliza en los productos raticidas. Pero aún con esta información, no se realizaron nuevas investigaciones.

Tras darse a conocer la información, algunos medios comenzaron a especular si la madre de Brittany habría tenido algo que ver con la muerte de su hija e incluso algunas personas se preguntaron si ella había envenenado a la actriz con raticida.

“Sharon Murphy debe ser entrevistada e investigada, en primer lugar. Dejen que explique por qué hizo que mi hija hiciera un testamento, dejando todo a su madre y especialmente, dejando fuera a Simon”, señaló el padre de la intérprete.

El hombre también destacó el hecho que la mujer subastó varias pertenencias de Murphy como su ropa o pasaporte, y que además fue la única en la casa que no enfermó de neumonía.

La responsabilidad por la muerte de la actriz también se le adjudicó a Simon, quien según sus cercanos era demasiado paranoico con Hollywood, y aseguraba que había una conspiración para arruinar la carrera de Murphy.

Esto habría hecho que no buscara ayuda apropiada para tratar los problemas respiratorios que estaba teniendo su esposa. Al contrario, habría evitado que fuera a la hospital para que los tabloides no comenzaran a especular al respecto.

Las sospechas, sin embargo, aumentaron cuando Simon murió en la misma habitación que Brittany y por las mismas causas. Algunos argumentaron que se trataba del moho que había en la casa y que de alguna manera los había infectado, pero pruebas posteriores desestimaron esta hipótesis.

Pronto se cumplirán ocho años de la muerte Brittany y todavía no hay una conclusión exacta respecto a su muerte. Lo único que consuela a sus fans, es la gran cantidad de películas y series protagonizadas por la eterna promesa de Hollywood.