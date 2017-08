Tigresa del Oriente lanza nuevo y extraño videoclip junto a su pareja: es de ’Despacito’

“¡ESTRENO MUNDIAL! En exclusiva, el sensacional video oficial de la versión de ‘Despacito’ de Elmer Molocho con La Tigresa del Oriente. ¡Tiembla Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber”. Así compartió la reconocida cantante peruana el videoclip que realizó en una playa de su país.

La realización estuvo a cargo de ‘My Familia Producciones’ y tiene como protagonista a Molocho, quien le robó el corazón a la cantante. Esto se demuestra en el caluroso beso que se dan en las mismas imágenes.

Con una versión de ‘Despacito’ con sonidos andinos, Elmer Molocho aparece bailando en calzoncillos sobre la arena de la playa, arriba de un bote e incluso acostado sobre un roquerío.

Para quienes aún no se han enterado, Molocho es un joven peruano de Cajamarca. Tiene 25 años -46 menos que su novia-. Hace algún tiempo el hombre había dicho al medio Panamericana que “muchos piensan que es por la fama, pero para el amor no hay edad. Cuando uno se enamora no se enamora de eso”.

Según declaraciones de la Tigresa al mismo medio, llevan 6 meses de relación y ya comenzaron a trabajar juntos incluso en proyectos musicales.

En el comienzo del video, Elmer aparece completamente desnudo, lo que ha causado bastante controversia en los medios y en quienes visualizan las imágenes.



Con todo, ¿Luis Fonsi estará temblando?



¿Quieres verlo? Te mostramos el video a continuación.