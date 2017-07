Esposa de Michael Bublé por cáncer de su hijo: "Lo peor ha pasado"

Luisiana Lopilato y su esposo, el cantante canadiense Michael Bublé, han vivido los siete meses más amargos de su vida luego que confirmaran, a través de una sentida carta, que su hijo Noah, de tres años, padece un cáncer.

“Estamos devastados por el reciente diagnóstico de cáncer de nuestro hijo mayor Noah quien se encuentra actualmente en tratamiento en los Estados Unidos. Siempre hemos hablado mucho sobre la importancia de la familia y el amor que tenemos por nuestros hijos”, escribieron en Facebook.

Tras esto, la pareja decidió apartarse del mundo de las celebridades y entregarle todo el tiempo posible a Noah. “Vamos a dedicar toda nuestra atención a ayudar a Noah a ponerse mejor, suspendiendo nuestras actividades profesionales por ahora”, dijeron.

Ahora, que los tratamientos han ayudado al pequeño a vencer parcielmente el cáncer, la pareja se ha mostrado feliz, por lo que Lopilato dio una entrevista a la red televisiva Telefe, que luego fue recogida por el diario español El País.

Feliz cumple Noah !!! Qué rápido estás creciendo! Gracias por llegar a nuestra vida y llenarla de razones para seguir adelante siempre! #3años #weloveyou #familyfirst @michaelbuble A post shared by Luisana Lopilato (@luisanalopilato) on Aug 27, 2016 at 7:24am PDT

“Gracias a Dios lo peor ha pasado, pero este es un proceso largo y continuado”, aseguró Lopilato al hablar del actual estado de salud de Noah.

La celebridad, además, recordó que se enteró del cáncer de su hijo cuando “a Noah le agarró una gripe y me dijeron que tenía paperas. Se le había inflamado una glándula. Y justo su pediatra no estaba en Argentina. Y fui a otros doctores, y decían que era una glándula inflamada y que no había que darle medicamentos”.

“Dos días después llegó su pediatra, lo llevé y para ella no eran paperas, sino una infección. Empecé con el antibiótico y al día siguiente se le fue. Y la pediatra, una vez más, me dijo que le hiciéramos todas las pruebas“, continuó.

Ahí la situación cambió, pues en medio de la emoción contó que “le hicimos todos los controles que me mandaron, y cuando le estaban haciendo una ecografía me dijeron que le habían encontrado algo en la panza y el mismo día que me enteré de eso…”

En ese momento decidió tomar a Noah y llevarlo a un médico en Estados Unidos, sin avisarle a su esposo Michael. Fue ahí donde le confirmaron la noticia.

Mientras el me tira arena yo disfruto de sus carcajadas. #familyfirst #volverareir #mamasboy A post shared by Luisana Lopilato (@luisanalopilato) on May 7, 2017 at 6:05pm PDT

“La familia de Mike dejó todo. De mi familia viajaron todos. Cuando yo me caía, mi madre me decía levántate, tu hijo va a estar bien”, recordó.

Visiblemente emocionada, Lopilato comentó que la experiencia le “sirvió para darme cuenta de que lo más importante es mi familia, y después elegir lo que a uno le va a hacer feliz en la vida”.