A los 89 años murió legendario actor Martin Landau

La tarde del sábado y a los 89 años falleció el legendario actor Martin Landau, conocido por su participación en la serie Mission: Impossible y por su trabajo en la película North by Northwest, de Alfred Hitchcock.

La noticia fue confirmada por el portal TMZ, donde aseguraron que el artista falleció por “complicaciones inesperadas” tras una breve estadía en el hospital de la Universidad de California.

Landau comenzó su carrera como dibujante en el diario New York Daily News, sin embargo, su verdadera pasión era la actuación, por lo que debutó en Bradway en 1957.

Además de su trabajo con Hitchcock, el artista también participó en obras como Tucker: The Man and His Dream, de Francis Ford Coppola, y Crimes and Misdemeanors, de Woody Allen, entre otras.