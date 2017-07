Actor Jeremy Renner se lesiona sus dos brazos grabando su nueva película

El actor Jeremy Renner (46), famoso por interpretar a Clint Barton (Ojo de Halcón) en el Universo Cinematográfico de Marvel, sufrió serias lesiones en sus dos brazos mientras grababa una acrobacia para su nueva película, una comedia llamada Tag.

Renner había mostrado sus lesiones hace un par de semanas en su cuenta en Instagram, pero hasta ahora se desconocía cómo ser las había hecho.

Este viernes, la estrella se refirió al respecto en una conferencia de prensa efectuada en el Festival de cine Karlovy Vary, que se desarrolla en República Checa y al cual asistió para promocionar su filme Wind River.

Allí, llegó con sus brazos lesionados y explicó a los reporteros que se fracturó su muñeca izquierda y su codo derecho.

Fall down seven times…stand up 8! #fixedup #pushthrough A post shared by Jeremy Renner (@renner4real) on Jun 22, 2017 at 2:40pm PDT

“Estoy filmando una comedia que tiene algunas acrobacias. Realmente no afectará mi trabajo, pero afecta cómo me visto cada mañana… no puedo atar los cordones de los zapatos”, expresó a los periodistas, según informa la revista estadounidense de entretenimiento The Hollywood Reporter.

El actor participa de la tercera película de Los Vengadores, la Guerra del infinito, la cual está actualmente en producción. Sin embargo, destacó que estas lesiones no afectarán las grabaciones de la cinta.

Además, recalcó que “me curo rápido y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperarme. Debería estar sano antes de que se reinicie (la filmación de) Los Vengadores“.

No, this was NOT a proposal 😧#fixedup #ouch A post shared by Jeremy Renner (@renner4real) on Jun 22, 2017 at 2:35pm PDT

Tag es una comedia que Renner protagoniza junto a Annabelle Wallis e Isla Fisher. Su estreno está programado para junio de 2018.