Emma Watson, la primera ganadora por mejor interpretación sin distinción de género en MTV

Un gran paso dieron los premios este domingo MTV Movie Awards al galardonar por primera vez la Mejor Interpretación sin distinción de género. La primera triunfadora de este emblemático honor fue la actriz británica Emma Watson, quien se llevó el reconocimiento gracias a su trabajo en La Bella y la Bestia.

“El primer premio a la interpretación en la historia que no separa nominados según sus sexos dice algo de cómo percibimos la experiencia humana. La decisión de MTV de crear un premio sin género para la interpretación significará algo diferente para todos. Pero para mí, indica que la actuación es sobre la habilidad de ponerte en los zapatos de otro. Y eso no es necesario separarlo en dos categorías diferentes. La empatía y la habilidad para usar tu imaginación no deberían tener límites”, señaló la actriz al recibir su galardón.

La artista también elogió a su personaje y su determinación por conocer un mundo afuera de su villa. “Su curiosidad y pasión por el conocimiento y su deseo de querer más en la vida fueron la base de que la alienaran. Me encantó interpretar a alguien que no escuchó a nada de eso. Estoy muy orgullosa de ser parte de una película que celebra la diversidad, la literatura, la inclusión, la alegría y el amor”, aseguró Emma, quien recibió el premio de las manos de Asia Kate Dillon, quien se define como un persona no binario (sin género) y es parte del elenco de la serie Billion.

Recordemos que en dicha categoría, Watson competía Hugh Jackman (Logan), James McAvoy (Split), Daniel Kaluuya (Get Out), Hailee Steinfeld (The Edge of Seventeen) y Taraji P. Henson (Hidden Figures).

Pero ese no fue el único premio que recibió Watson la noche del domingo, pues los críticos también la elogiaron como una de las mejores vestidas. La actriz apareció con un elegante vestido negro con fondo de lentejuelas que hizo recordar a las brillantes escamas de sirena. Además de un peinado que despejaba su rostro.