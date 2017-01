El poleron de más de 500 mil de pesos de Rihanna que puedes copiar por $1500 en Chile

Los looks de Rihanna nunca pasan desapercibidos y en su última aparición pública, obviamente también llamó la atención de los medios. La cantante apareció en Nueva York en el set de Ocean’s Eight, con un nuevo y costoso look.

La artista de 28 años lució grandes dreadlocks, un vestido polerón Vetements, zapatillas Maison Margiela y un pequeño bolso Louis Vuitton.

Hasta ahí no hay nada fuera de lo común, sin embargo, la suma de cada una de sus prendas asciende a más de dos millones y medio de pesos.

Sin ir más lejos, el polerón tiene un valor de más de $500 mil pesos, mientras que el bolso tiene un costo de un millón doscientos mil pesos. En tanto, el valor de las zapatillas es cercano a los $590 mil pesos, mientras que sus calcetines Gucci superan los 300 mil pesos.

El polerón de Rihanna se ha convertido en todo un éxito de ventas y en un estilo que ha sido copiado en todo el mundo. En internet se pueden encontrar replicas a muy bajo costo, así como también es posible copiar el estilo a un precio infinitamente menor.

Para quienes no quieren gastar una cantidad impresionante de dinero pero no quieren quedarse fuera de la moda, pueden comprar un polerón de hombre varias tallas más granes y adaptarlo a sus necesidades.

Estos los pueden encontrar en una multitienda o incluso en locales de ropa usada donde los pueden encontrar desde los 1000 pesos.