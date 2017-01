Zaida: Conoce a la talentosa y polémica hermana del músico Jorge González

Zaida González tiene dos profesiones que aprendió a mezclar con inteligencia y creatividad: es fotógrafa y médico veterinario. Es la hermana del músico Jorge González y desde 1999 ha estado inserta en un colorido mundo de surrealismo, animales y sexualidad, los que han protagonizado y fusionado durante su carrera.

Al igual que Jorge, Zaida vivió (y vive) en San Miguel, comuna ubicada al sur de la Región Metropolitana. Tiene 40 años y, si bien no se reconoce como fotógrafa, es titulada de fotografía publicitaria, según contó en entrevista con Bio Bio Tv.

El trabajo fotográfico de Zaida es muy personal. Las obras de la artista elaboradas en base a una puesta en escena que es fotografiada en blanco y negro, y posteriormente coloreada por ella, suelen ser “retratos sobre ella misma”, como una autobiografía.

La fotógrafa es no solo es conocida en América Latina, su trabajo también se ha transportado a Europa y tiene dos galerías en ese continente: una en Bélgica y otra en Portugal. Respecto a Chile, asume que solo un nicho demuestra interés por su trabajo, señalando que aún es un país muy convencional en su elección de arte.

Es así como el cuestionamiento a temáticas controvertidas como la religión o la sexualidad, suelen convertirse en protagonistas de sus obras las que basa, según comenta, en situaciones “cotidianas”. “Hablo de lo cotidiano, de las cosas que cuestionamos todas las personas”, señala; no obstante, asegura que la lectura de cada trabajo no es “obvia”.

“Cuando realizo una foto, me vienen muchas emociones”, cuenta la artista que trasmite un potente discurso de libertad sexual en gran parte de su trabajo.

La ilustradora también ha trabajado con rostros destacados en el medio. Uno de ellos, es la activista queer Hija de Perra, fallecida en 2014 y la famosa suicide girl chilena, Valentina Dávila.

La mujer, ganadora del Premio Rodrigo Rojas De Negri en 2012, tiene tres libros de autor: “Las Novias de Antonio” (2009) editorial La Visita, “Recuérdame al morir con mi último latido” (2010) y “Zaida González De Guarda” bajo ediciones independientes El Gato de la Acequia.

Su relación con Jorge

Cuando Zaida tenía 22 años y exponía sus primeros trabajos, Jorge tenía 35 y casi una decena junto a Los Prisioneros y como solista. La prensa nunca los relacionó más de lo necesario -nombrarlos como hermanos- y ambos crecieron en su arte de forma independiente del otro.

No obstante, el accidente cerebrovascular que protagonizó en febrero del 2015, fue un duro golpe no sólo para sus seguidores y músicos, sino que además para su familia. “Lo que pasó con mi hermano claro que me afecto, pero hay cosas que nunca quise ver”, confiesa Zaida en entrevista con el portal chileno Belelú.

“Nunca quise ver cuando Jorge estaba actuando y estaba mal, porque igual encontraba extraño que quienes se movían a su alrededor no lo pararan”, cuenta respecto a los años previos al accidente cerebral. “Nosotros como familia no estábamos ahí, él tenía su equipo con su manager, con sus compañeros de banda. La gente le gritaban que estaba borracho, que estaba drogado, fue muy fuerte”, detalla su hermana.

“Eso fue muy triste, me duele mucho ver cómo opina la gente, como hablan sin razón, sin saber”, relata y continúa: “me enoja mucho que hablen de mi familia. No me gusta que se metan con los míos, saco toda la fuerza”.

“Están criticando a una persona que igual fue un grande y se enfermó. Y bueno ya sería, para qué aprovecharse. En este tiempo han sacado tres libros de Jorge, los otros Prisioneros arman giras tocando canciones escritas por Jorge, entonces ¿qué onda? ¿dónde está tu ética? Se aprovechan de los momentos malos del otro”, opina la artista.

Cabe señalar que además de Zaida, Jorge tiene otro hermano dedicado al rubro de la fotografía, Marco González, quien además es diseñador.