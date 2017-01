El mensaje de Diego Luna sobre Star Wars que está conmoviendo a muchos

El actor mexicano Diego Luna se sintió muy conmovido al leer un mensaje de una seguidora que llevó a su padre a ver Rogue One: Una historia de Star Wars, al punto que decidió compartirlo en su cuenta de twitter para emocionar a sus seguidores compatriotas.

En el texto, publicado originalmente en Tumblr en la cuenta riveralwaysknew, por una mujer de 27 años que se identifica como “Perls”, cuenta la experiencia de la joven llevando a su padre mexicano a ver -por primera vez- la última entrega de Star Wars.

La idea de Perls era que su papá se fijara en el acento de Diego Luna, personificando al Capitán Cassian Andor y se identificara con él… y lo logró. “Mi papá es mexicano y tiene un acento muy marcado (en inglés)”, cuenta y confiesa: “quería que experimentara lo que es ver en una superproducción a un héroe que habla como él”.

Es así cuando apareció el personaje de Luna en la película, el papá de la mujer se inclinó de inmediato hacia ella y le dijo: “Tiene mucho acento (mexicano)”. Al salir del cine, el padre de Perls se manifestaba muy entusiasmado y sorprendido por la importancia que un actor mexicano había adquirido en un megafilme estadounidense.

“La representación es muy importante”, concluyó la bloguera en su relato. En tanto, Diego, quien admitió públicamente que no cambiaría su acento para la película, confesó que se “emocionó mucho leyendo eso”.

I got emotional reading this! #RogueOneStarWars pic.twitter.com/kfNXxYxWWI

A continuación puedes leer la traducción del texto.

Hoy llevé a mi padre a ver ‘Rogue One’. Llevaba tiempo queriendo llevarlo. Quería que mi padre, que es mexicano y tiene un acento muy marcado (en inglés), experimentara lo que es ver en una superproducción a un héroe que habla como él. Y aunque no estaba segura de que lo fuera a entender, lo llevé.

Cuando apareció en escena el personaje al que interpreta Diego Luna y empezó a hablar, mi padre se inclinó hacia mí y me dijo: ‘Tiene mucho acento’ [Aunque en la versión doblada para España este personaje no tenga acento mexicano]. Y yo le dije: ‘Sí’.

Cuando se acabó la película e íbamos de camino al auto, se giró y me dijo: ‘¿Tú te habías dado cuenta de que tenía acento?’, a lo que yo le respondí: ‘Sí, papá, igualito que tú’. Y entonces mi padre me preguntó si era una película muy taquillera. Yo le contesté que había sido la segunda película más taquillera de 2016 a pesar de que solo había estado en cines durante 18 días de 2016 (ya que acabamos de pasar Año Nuevo). Entonces me preguntó si a la gente le gustaba la película y yo le dije que en internet tenía muchos seguidores y que tenía buenas críticas.

Después me preguntó por qué Diego Luna no había cambiado el acento para la película y yo le conté que el mismo Diego había dicho públicamente que quería conservar su acento y que estaba orgulloso de él. Mi padre se quedó callado durante un rato y me dijo: ‘Y era uno de los personajes principales’. Y yo le contesté: ‘Sí que lo era’. Mi padre se puso muy contento. De camino a casa, empezó a hablarme de otros actores mexicanos que él creía que deberían salir en películas estadounidenses. La representación es muy importante.