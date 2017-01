¿El amor ya no es suficiente? 10 quiebres sentimentales y divorcios que marcaron 2016

El 2016 no sólo se llevó a una gran cantidad de artistas legendarios, sino que también destruyó a muchas parejas de famosos, incluyendo aquellos que parecían ser estables y fuertes.

Este año se oficializó la “separación largamente anunciada” de Gwyneth Paltrow y el cantante Chris Martin, y se confirmó el divorcio de Drew Barrymore, Lisa Marie Presley y Dennis Quaid, entre muchos otros.

Puede parecer que estas celebridades lo tenían todo para ser felices, sin embargo, sus rupturas suelen estar relacionadas con las presiones de Hollywood y el interés mediático que generan.

Mira a continuación un listado de las rupturas que sorprendieron al mundo del espectáculo:

Brad Pitt y Angelina Jolie

En septiembre de este año, el sitio de espectáculos TMZ, que se caracteriza por sus aciertos en el rubro, informó que la actriz estadounidense Angelina Jolie le pidió el divorcio a su marido y colega Brad Pitt, tras 12 años de relación.

La noticia impactó al mundo del espectáculo, donde se consideraba a los actores como una de las parejas más estables de Hollywood. Según informó el portal, la situación habría sido gatillada por un conflicto que involucró a Pitt y sus hijos, lo cual hasta el día de hoy sigue siendo una misterio.

La actriz presentó la demanda de divorcio citando diferencias irreconciliables y solicitando la custodia total de sus seis hijos, además de un régimen de visitas para Pitt, pero no habría exigido pensión o mantenimiento económico.

Las informaciones respecto al quiebre no se hicieron esperar y comenzaron aparecer “fuentes cercanas a la pareja”, quienes filtraron diferentes informaciones, entre ellas que Angelina tomó la decisión luego de múltiples diferencias con el actor por su estilo de paternidad.

Aunque aseguraron que no habían terceras personas involucradas, los medios especularon sobre un affaire entre Brad y su colega Marion Cotillard, lo que fue desmentido por la misma actriz francesa, quien actualmente se encuentra embarazada de su marido Guillaume Canet.

Recordemos que la pareja se casó en agosto de 2014 después de 10 años de relación.

Amber Heard y Johnny Depp

No ha sido un año fácil para Johnny Depp. Ésto, ya que luego del fallecimiento de su madre y el fracaso en taquilla de sus películas, tuvo que enfrentar una de las grandes polémica del año.

En mayo, su esposa Amber Heard presentó una demanda de divorcio alegando tener “diferencias irreconciliables” con el protagonista de Piratas del Caribe, sin embargo, eso sólo fue el punto de partida para una seguidilla de conflictos que concluirían con Heard denunciando a Depp por violencia intrafamiliar.

Según Amber, en su pelea final con Depp, este le habría arrebatado con furia el celular mientras ella hablaba con un amigo, a quien le gritó que llamara a la policía, gracias a lo cual una patrulla llegó a la residencia. TMZ aseguró que los uniformados iban a arrestar a Depp siempre que la actriz hiciera una denuncia formal, pero ella no quiso seguir con el procedimiento.

Heard también afirma que tras la pelea, la estrella de Hollywood le ofreció dinero para que se mantuviera en silencio, pero en su lugar ella decidió presentar los papeles del divorcio de inmediato.

Tras la denuncia, decenas de amigos y familiares de Depp lo defendieron de las acusaciones hechas por Heard, quien filtró imágenes de ella golpeada, y hasta un video de la pelea.

Pero además de la supuesta violencia física y psicológica, la polémica siguió ardiendo luego de que la actriz pidiera una pensión 50 mil dólares mensuales (alrededor de 34 millones de pesos chilenos).

Sobre el detalle de sus gastos, sus abogados aseguran que sus egresos cuadriplican sus ingresos. Según documentos obtenidos por People, Heard gasta al mes 10.000 dólares en arriendo, 10.000 en entretenimientos, regalos y viajes, 3.000 en gastos de salud, 2.000 en ropa (y 300 en la lavandería), 2.000 en restaurantes y 500 en caridad. A estos se suman 10.000 extras agrupados en la categoría “otros”, que incluyen gastos en sus mascotas y el pago a sus agentes.

Durante el año pasado, la actriz habría recibido 31.112 dólares por su participación en La chica danesa y 45.314 por su trabajo en Paranoia. Por sus contratos publicitarios habría recibido 129 mil por Tiffany y 50 mil por Bulgari, lo que da un total de 259.876 dólares (casi 180 millones de pesos chilenos al año).

Recordemos que la pareja se casó en febrero de 2015 en una ceremonia privada en Los Ángeles.

Lady Gaga y Taylor Kinney

Para tristeza de muchos fanáticos, en julio de este año el portal de espectáculos TMZ informó que la cantante italoamericana Lady Gaga y el actor Taylor Kinney habían terminado su relación.

Recordemos que la pareja se había comprometido en febrero del año pasado, luego de que Kinney le propusiera matrimonio a la intérprete de Born This Way en el Día de los Enamorados, regalándole un anillo de diamantes en forma de corazón.

Su relación era una de las más populares del espectáculo internacional y siempre fueron admirados por mostrar mucho cariño el uno por el otro. De hecho, tras presentarse en los premios Oscar este año, Gaga dedicó un significativo mensaje a Taylor para agradecerle por su apoyo incondicional.

“Nunca pensé que alguien alguna vez podría amarme porque sentía que mi cuerpo fue arruinado por mi abusador. Pero él (Kinney) ama a la sobreviviente que hay en mí. Él ha estado conmigo toda la noche, orgulloso y sin complejos. Él es un hombre de verdad”, escribió Gaga en redes sociales luego de interpretar el tema Till It Happens To You, junto a una veintena de víctimas de agresiones sexuales en campus universitarios.

Por eso la noticia del quiebre causó tanto pesar en sus fans, quienes tenían una pequeña esperanza de que todo fuese mentira, ya que ninguno de los protagonistas lo había confirmado.

Sin embargo, a las pocas horas Stefani Germanotta -nombre real de la cantante- decidió referirse al tema a través de su cuenta de Instagram, donde reconoció que ella y su prometido se habían distanciado.

“Taylor y yo siempre hemos creído que somos almas gemelas. Al igual que todas las parejas tenemos altibajos, y nos estamos tomando un descanso”, declaró.

Naomi Watts y Liev Schreiber

También en septiembre, los actores Naomi Watts (Diana, El Aro, Lo Imposible) y Liev Schreiber (En primera plana, La quinta Ola, X-Men Origins: Wolverine) sorprendieron al anunciar el quiebre de su relación, luego de 11 años juntos.

A través de un comunicado conjunto, los artistas dieron a conocer la noticia que entristeció a muchos. “En los últimos meses hemos llegado a la conclusión que el mejor camino a seguir para nosotros como familia es separarnos como pareja“, dicen en la declaración.

“Es con gran amor, respeto y amistad en nuestros corazones que esperamos criar a nuestros hijos y explorar esta nueva fase de nuestra relación”, continuaron.

“Si bien apreciamos su curiosidad y apoyo, le pedimos a la prensa ser conscientes con nuestros hijos y respetar su derecho a la privacidad“, finalizaron.

Los actores que tienen dos hijos en común, Alexander (9) y Samuel (7), comenzaron a salir en 2005 y nunca se casaron. “Somos mucho juntos. No necesitamos un certificado, y eso está bien para ambos”, señaló Watts en 2011 durante una entrevista con el programa Easy Living.

Benvenuti a Venezia !!! #TheBleeder @venicefilmfestival #chuckwepner @naomiwatts A photo posted by Liev Schreiber (@lievschreiber) on Sep 1, 2016 at 11:07am PDT

Taylor Swift y Calvin Harris / Tom Hiddleston

Taylor Swift y Calvin Harris fueron una de las parejas que más llamaron la atención este 2016. La cantante de 26 años y el DJ de 32 estuvieron juntos alrededor de 15 meses, pero dieron fin al romance en junio.

“No hubo ningún drama. Las cosas simplemente no funcionan a veces” dijo una fuente cercana a la pareja explicando que tuvieron un buen término, lo que duró hasta que Swift inició una nueva relación con el actor británico Tom Hiddleston.

Algunos medios especulan que Calvin ya estaba enterado del romance entre Taylor y Hiddleston ya que él mismo escribió en redes sociales “Oh hombre, está a punto de caer” junto a varios emojis de calavera, sin embargo, borró el mensaje unos minutos después.

A pocos días del quiebre entre Swift y Harris, el diario británico The Sun publicó fotografías que revelan el “secreto” romance de la cantante con el intérprete de Loki. En las imágenes aparece la nueva pareja disfrutando en una playa en Rhode Island, Estados Unidos.

“Estaban uno encima del otro – abrazos y besos – a pesar de que habían 20 personas que iban y venían en la playa” contó un testigo a The Sun.

En la secuencia de imágenes ambos aparecen tomados de la mano, el actor ayuda a Taylor a subir las rocas, le presta su chaqueta e incluso en una de las fotos aparecen besándose, algo que confirma el amorío que hasta ese momento se mantenía escondido.

Este romance tampoco prosperó, pues a pesar del peso mediático que tuvieron y que incluso los transformó en Hiddleswift, la pareja se separó a principios de septiembre. “Ella fue quien le puso los frenos a la relación”, dijo un informante de Us Weekly. “Tom quería que su relación fuera más pública de lo que ella consideraba cómodo. Taylor sabía las consecuencias que traen las muestras públicas de afecto, pero Tom no escuchó sus preocupaciones cuando ella las sacó a relucir”, agregó.

Demi Lovato y Wilmer Valderrama

A principios de junio Demi Lovato vivió uno de los momentos más complejos de su vida, no sólo falleció su bisabuela, de quien era muy cercana, sino que también terminó su relación con el actor Wilmer Valderrama, con quien estuvo seis años.

“Luego de 6 amorosos y maravillosos años juntos, hemos decidido dar por terminada nuestra relación”, escribió en Instagram. “Esta es una increíblemente difícil decisión para ambos, pero nos hemos dado cuenta que funcionamos mejor como buenos amigos. Siempre nos apoyaremos el uno al otro. Gracias para todos los que nos han ofrecido su gentileza y respaldo a través de los años. Con amor, Wilmer & Demi”, finalizó la joven.

La noticia tomó de sorpresa a los fans de la cantante, pues la pareja era una de las más estables del medio. Incluso pocas semanas antes, Lovato habia concedido una sincera entrevista donde señaló que Valderrama la había ayudado en los momentos más complejos de su vida, cuando sus adicciones la estaban consumiendo.

Diane Kruger y Joshua Jackson

En julio de este año otra relación llegaba a su fin sorprendiendo a los medios de espectáculos que no lo vieron venir. Diane Kruger y Joshua Jackson, terminaron tras 10 años juntos.

La noticia realmente impactó a Hollywood, pues la actriz y el protagonista de Dawson’s Creek parecian tener una relación fuerte aunque habían decidido no casarse.

La información fue confirmada por los representantes de ambos artistas a la revista People, donde entregaron una corta declaración: “Diane Kruger y Joshua Jackson han decidido separarse, pero han quedado como amigos”.

Aunque ninguno se ha referido a su quiebre, la actriz publicó en Instagram una decidora frase de Jimmy Hendrix, en la que se puede leer: “Una historia de amor es un ‘hola’ y un ‘adiós’ hasta que nos volvamos a encontrar”.

Tobey Maguire y Jennifer Meyer

Tobey Maguire, el actor que protagonizó la trilogía de Spiderman, anunció este martes que puso fin a su matrimonio con la diseñadora de joyas Jennifer Meyer.

Tobey (41) y Jennifer (39) que llevaban 13 años de relación, anunciaron la noticia a través de un comunicado conjunto. “Después de pensarlo y considerarlo mucho hemos tomado la decisión de separarnos como pareja”, señalaron los artistas que tienen dos niños en común, Ruby, de 9, y Otis, de 7.

“Como padres devotos, nuestra prioridad sigue siendo la crianza de nuestros hijos, junto con el amor perdurable, el respeto y la amistad. No fue una decisión repentina ni hubo ningún drama, nos hemos comprometido a seguir siendo amigos“, continuaron.

“Hemos querido esperar hasta asegurarnos de que era la decisión correcta. Nos hicimos atrás en esta decisión varias veces, pero nos hemos dado cuenta de que aquí se acabó la relación definitivamente“, finalizaron.

La pareja comenzó su relación en 2003, pero se casaron en 2007 en una ceremonia intima en Kona (Hawaii).

“Después de casarme y ser padre he seguido con mi carrera de actor. Nos vamos unos meses y establecemos nuestro mundo allí. Quiero que mis hijos permanezcan en la escuela y hagan sus amigos. Pero también aprecio viajar y tener experiencias diferentes. Y aunque no me importa la idea de hacer algunos sacrificios, yo también quiero avanzar en mi carrera al mismo tiempo. Trato de no tomar decisiones basadas en el condicionamiento”, señaló el actor en una ocasión al diario inglés The Guardian.

Marc Anthony y Shannon de Lima

El mes pasado comenzaron a sonar con fuerza los rumores sobre la supuesta separación de Marc Anthony y su esposa la modelo venezolana Shannon de Lima, sobre todo cuando el cantante se besó con Jennifer López en los Grammy Latino.

Tras este episodio, muchos medios comenzaron a hablar sobre su definitiva separación, pero hasta el 17 de diciembre la pareja no había confirmado nada al respecto.

Ese día, Marc y Shannon oficializaron su separación y comunicaron el fin de su matrimonio a través de un comunicado de prensa.

“Luego de un período de consideración, hemos mutuamente y amigablemente decidido poner fin a nuestro matrimonio de dos años” comunicó el puertorriqueño a través de un portavoz.

“Les pedimos espacio y privacidad durante este difícil proceso. Ninguno de los dos emitiremos más comentarios al respecto” agregó.

La pareja contrajo matrimonio en noviembre de 2014, siendo el tercer matrimonio del cantante de 47 años. Recordemos que además de JLo, también estuvo casado con la Miss Universo 1993, Dayannara Torres entre 2000 y 2004.

Melissa Benoist y Blake Jenner

Luego de cuatro años de matrimonio, la actriz Melissa Benoist y el actor Blake Jenner tomarán caminos separados. Según confirmó el portal TMZ, la protagonista de Supergirl presentó esta semana a la corte de Los Angeles (EE.UU.) una demanda de divorcio.

En los documentos la actriz de 28 años alega diferencias irreconciliables con su marido cuatro años menor, a quien conoció en los sets de las última temporadas de la serie Glee.

En la demanda se especifica que ninguno desea obtener una pensión de parte de su ex cónyuge y además, que la intérprete desea retomar su apellido, el cual había combinado con el de su esposo.

Jenner llegó a la serie de Fox tras ganar el reality The Glee Project, cuyo premio principal era obtener un papel en el programa. Entre 2012 y 2014 dio vida a Ryder Lynn, un jugador de fútbol americano que se enamora de la talentosa y tímida Marley Rose, interpretada por Benoist.

Tras su salida de la serie, Melissa y Blake volvieron a trabajar juntos en Supergirl, donde el actor fue invitado para participar en un capítulo. “Amo trabajar con él”, señaló la actriz el año pasado. “Siempre nos divertimos trabajando juntos. Él es mi persona para actuar. Es mi compañero de escena favorito, siempre”, agregó.

La pareja contrajo matrimonio en 2013, sin embargo, la información se dio a conocer recién el año pasado.

EN CHILE

Francisca Merino

Un año de dulce y agraz ha tenido que enfrentar la actriz y panelista de “Bienvenidos” Francisca Merino.

Según consignó el periódico nacional La Tercera en marzo, la protagonista de teleseries como “Adenalina” y “Cerro Alegre” se separó del ingeniero Claudio Labbé, padre de sus tres hijos y con quién estuvo casada durante 13 años.

Antes de darse a conocer la noticia del divorcio, la relación entre ambos había terminado hace 8 meses debido a graves problemas en negocios de Labbé con amigos muy cercanos.

“Mi proyecto familiar era mi gran proyecto de vida, no quería verlo destruido”, reconoció Merino entre lágrimas en una entrevista en su programa, donde además señaló que el proceso comenzó cinco semanas después del nacimiento de su última hija.

“No me gusta hablar de mi vida privada, pero mi separación viene hace más de un año, mi hija tenía 5 semanas de recién nacida. Mi proyecto familiar era mi gran proyecto de la vida, más allá que la carrera, que el dinero (…) No quería verlo destruido, no lo asumía y por eso no lo contaba”, explicó con una evidente emoción y agradeciendo que la prensa no hubiese publicado la noticia.

“Yo tuve un matrimonio durante 14 años súper feliz, casi perfecto, las imperfecciones yo no las veía, bueno, una bomba que trajo mucho dolor, traición, mentiras. Es súper difícil poder explicarte esta situación. Uno de los mejores amigos de Claudio se convirtió en uno de los demonios para la familia y este personaje involucra muchas amistades que tuve que dejar de lado y borrar. Me generó mucho odio, mucho rencor…”, agregó.

Aunque no quiso dar mayores detalles sobre el quiebre, en una entrevista con la revista Cosas ya había dado luces al motivo. “Se trata de líos de platas que no han sido aclarados como yo quisiera. Ha sido muy duro porque hay cariños que se acaban, círculos que se destruyen”, comentó en diciembre.

A través del comunicado donde confirmó la información, la actriz agregó que, “en cuanto al tema de los negocios en los que Claudio se involucró, y de cómo esto me ha afectado a mi, lo estoy viendo con mis abogados y por consejo de ellos prefiero no referirme”.

“Yo vengo de una familia de clase media, me crié súper austera. Yo vivo donde vivo porque seguí al hombre al que amaba. Me hubiese casado con un actor viviría en cualquier parte”, reconoció, en tanto, en el matinal donde trabaja como panelista.

Mayte Rodríguez y Tiago Correa

Mayte Rodríguez y Tiago Correa comenzaron su relación con la atención de la prensa puesta en ellos, sin embargo, poco a poco se convirtieron en una de las parejas más estables del espectáculo nacional.

Es por ello que tras cinco años juntos, sorprendió tanto que la actriz de TVN confesara su quiebre sentimental. “-Terminamos- Hace un tiempo atrás. Pero estamos súper bien. A mí no me gusta mentir. Así es que te lo digo porque me estás preguntando. Creo que es un espacio que prefiero proteger. Espero que me lo respeten”, señaló a Glamorama durante la presentación de la nueva teleserie nocturna del canal público.

Dicha producción cuenta con ambos en su elenco, sin embargo, sus personajes no tienen relación. “Todo bien. Los personajes no se encontraron tampoco. No nos tocó actuar juntos, ninguna escena. Pero compartimos set, como él entra a grabar. Bien”, continuó la hija de Carolina Arregui.

Mayte asegura que el quiebre fue amistoso y que ambos se encuentran bien. “De repente pasa que uno siente que tiene que tomar otro camino. Eso fue lo que nos pasó”, agregó.

El actor en tanto, no quiso referirse al tema. “Esas son preguntas que no corresponden, porque la vida es privada, de nosotros dos. Nos queremos mucho, nos acompañamos en todo. Y aquí estamos, pasándolo bien… Felices. Disfrutando de esto (el evento)”, sentenció al portal.

La pareja se conoció cuando trabajaban en la teleserie Infiltradas de CHV, mientras Correa aún seguía casado con la actriz Ignacia Allamand, de quien se separó meses después.