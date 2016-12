Fanáticos de Disney confunden a la fallecida Debbie Reynolds con su ídola Debby Ryan

Después de la lamentable noticia de la muerte de Carrie Fisher y su madre, Debbie Reynolds, millones de sus seguidores comenzaron a dedicarles algunas palabras en su honor por redes sociales. No obstante, el impacto de la noticia hizo que algunos se equivocaran y rindieran tributo equivocadamente.

Así les sucedió a muchos seguidores de la actriz de Disney Debby Ryan, que la confundieron por un alcance de nombres con la madre de Carrie, quien falleció a los 84 años, luego que fuera trasladada de emergencia a un hospital por sufrir un ataque cerebrovascular.

Deborah Ann Ryan (conocida como “Debby”), que es protagonista de varios títulos de Diney Channel como Jessie, Zack y Cody, además de la película “16 Deseos”, entre otras, comenzó a recibir cientos de mensajes en sus redes como homenajes y condolencias.

the fur is faux but the sass is rel #linkinbio A photo posted by debbyryan (@debbyryan) on Dec 22, 2016 at 9:59am PST

“Buenas noches dulce princesa… los ángeles cantan tu descanso”, “Q.E.P.D Debby Ryan”, “No puedo creer que haya muerto…”, son algunos de los tuits que empezaron a confundir a las redes sociales, adhiriendo a decenas de usuarios seguidores de la artista de Disney.

goodnight sweet princess 😿 and flights of angels sing thee to thy rest. @DebbyRyan — Madeleine Davies (@madeleine_rae) 29 de diciembre de 2016

wow can't believe Debby Ryan died 😞 #rip — madison (@pr1ncessazula) 29 de diciembre de 2016

Ante las condolencias, la actriz de 23 años se vio obligada a aclarar que ella estaba bien y que sólo era una equivocación de nombres. “No… chicos, es muy considerado de su parte pero es Reynolds. Debbie Reynolds…”, detalló en su twitter.

No… guys, that's very thoughtful but it's Reynolds.

Debbie Reynolds… — debbyryan (@DebbyRyan) 29 de diciembre de 2016

Cabe señalar que Debbie Reynolds falleció el pasado miércoles a los 84 años.