Estudio revela despreocupación de empresas chilenas por sus clientes

Casos como La Polar, la colusión de farmacias, del papel higiénico, de los pollos y la reciente situación de Enel tras la nevazón en Santiago, no hacen más que evidenciar la mirada a corto plazo y el rol transaccional que las compañías están teniendo con sus clientes. Así lo reveló el primer Estudio sobre Gestión Comercial en Chile que realiza Barna Consulting Group (BCG).

El 73% de las empresas encuestadas dijo que actualmente su mayor esfuerzo se centra en captar nuevos clientes. El 26% en mantener a los clientes actuales y menos del 2% está enfocada en recuperar a los clientes perdidos.

“Están enfocadas en captar y captar clientes, sin importar lo que les cueste y más alarmante aún, sin preocuparles lo que pase con esta relación en el futuro”, dice Jorge Bullemore, representante de la consultora en Chile.

Según el estudio, si bien casi el 70% de las compañías tiene encuestas de satisfacción de clientes y un 37,5% programas de fidelización, cerca del 30% reconoció que no segmenta ni aplica estrategias diferenciadas según las características de cada consumidor y el 49% no analiza ni hace seguimiento a los casos de pérdida de clientes.

“En las empresas los proyectos de largo plazo son postergados pues los managers buscan cumplir sus metas del mes, trimestre, semestre o cuando mucho, del año. Por lo tanto, privilegian la venta rápida, de carácter transaccional y a veces a cualquier costo”, afirma el socio director de Barna Consulting Group y experto en formación comercial, Sergi Ramo.

Otros resultados

La encuesta también mostró la realidad de los equipos de ventas de las compañías nacionales. El 35% reconoce tener una metodología de ventas, pero ésta no es asimilada, por lo tanto, no es aplicada y sobre el 80% reconoce que no mide el costo que le significan las visitas de ventas a terreno.

Respecto del crecimiento futuro, el 29% de las empresas cree que vendrá de nuevas maneras de entregar valor, otro 29% piensa que vendrá de nuevos clientes con la misma oferta y el 23% de nuevos productos o servicios.

“Según diversos estudios académicos, el tener una deficiente o mala gestión comercial redundará en que al menos un 70% de los clientes dejarán de preferir esa marca, y peor aún, hablarán mal de ella. Al contrario, un 80% de clientes dice que está dispuesto a pagar un poco más si recibe un buen servicio al cliente. Es por esta razón que empresas con un servicio al cliente de clase mundial como Amazon o Apple son las más valiosas del mundo”, concluye Sergi Ramo.