Presidente de la CPC por ranking del Banco Mundial: "Me alegro de las clarificaciones"

Miércoles 17 enero de 2018 | Publicado a las 12:02

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfredo Moreno Charme, abordó la serie de declaraciones que ha entregado el Banco Mundial, y su economista jefe, Paul Romer, respecto a la polémica por la presunta modificación del ranking Doing Business, para perjudicar al gobierno de Michelle Bachelet.

Lee también: Economista del Banco Mundial se retracta de dichos sobre índice: No fue lo que quise decir

El excanciller de Sebastián Piñera manifestó su alegría por las aclaraciones que la entidad financiera ha realizado en las últimas horas sobre el asunto.

“Me alegro de las clarificaciones que ha hecho el banco, también de las explicaciones que hadado el economista Romer”, afirmó Moreno.

Y es que el último capítulo de la compleja serie de declaraciones, desmentidos y aclaraciones, estuvo marcado por la publicación que hizo el mismo Paul Romer, afirmando que la acusación publicada por el Wall Street Journal, no fue lo que el quiso decir.

“Eso no fue lo que yo quise decir o lo que pensé que dije. Yo no he visto ningún signo de manipulación de los números publicados en el reporte Doing Business, o en cualquier otro reporte del Banco (Mundial)”, dijo el especialista en su blog.

Ante esto, el presidente de la CPC dijo que, por lo menos, ya existe tranquilidad “respecto de que no hay algo en contra de Chile, sino una discusión metodológica dentro del Banco”, agregando que, a su juicio, una vez clarificada la polémica, será la institución económica la que “le va a deber una explicación a Chile en esta materia”.

Una explicación que, por ahora, se encuentra a la espera del desarrollo de la investigación interna que fue confirmada el pasado martes por la consejera delegada del Banco Mundial, Kristalina Georgieva.

La ejecutiva dijo, a través de una carta, al ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, que pidieron “a una entidad independiente que objetivamente confirme que la metodología del Doing Business fue correctamente aplicada al determinar el ranking de Chile”.