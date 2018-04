Revelan el primer tráiler de Zamas Fusionado en Dragon Ball FighterZ

Bandai Namco dio a conocer el primer tr√°iler oficial del que ser√° el nuevo personaje que se sumar√° a su popular juego Dragon Ball FighterZ.

Se trata de Zamas Fusionado, uno de los que debutó en Dragon Ball Super y que corresponde a la fusión entre Zamas y Black Goku.

Si bien su inclusión en el título había sido adelantado hace algunos días por la revista japonesa V-Jump, y ya se conocían algunas imágenes, en esta ocasión podemos verlo en acción.

Por el momento no se conocen mayores detalles del personaje, ni tampoco la fecha en que estar√° disponible.

Gaze upon my form, FighterZ. My form is justice! My form is the world! Revere me… Praise me. Tremble before the might of Zamasu, arriving soon to DRAGON BALL FighterZ.

Pick up your copy today! https://t.co/qBSpAYSwyJ pic.twitter.com/IB2kj2Yy5P

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) April 25, 2018