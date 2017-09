Por qué muchos consideran al nuevo "Creation Club" de Fallout 4 como un absoluto desastre

Las modificaciones para los videojuegos, mejor conocidas como mods, han sido parte de la comunidad gamer por mucho tiempo. Desde pequeños cambios como nuevas texturas y modelos para armas, a enormes proyectos que crean todo un nuevo mundo para explorar, son una parte escencial de la experiencia para muchos fans de títulos como Skyrim, Fallout, XCOM y muchos más.

Es por eso que Bethesda, la compañía responsable de publicar la famosa serie Fallout, decidió crear un sistema para que los creadores de mods pudiesen no solo compartir estos proyectos de manera fácil, sino que también pudiesen cobrar dinero por ellos, bautizándolo como “Creation Club”

Y en sólo un par de días, la comunidad de fans de Bethesda ha rechazado rotundamente este proyecto, calificándolo como un verdadero desastre.

¿Pero que llevó al Creation Club “ganarse” ese apelativo? ¿Cual fue la reacción general? ¿Es tan malo como dicen todos?

Primero, hay que mencionar que esto es algo que ya se ha intentado hacer antes: Valve, creadores de la plataforma Steam, en conjunto con Bethesda, crearon un espacio para mods pagados a principio de 2016, recibiendo fuertes criticas debido al alto precio de las modificaciones que ofrecían, y el hecho de que no filtraban o autenticaban quien subía cada archivo, lo que significó que muchos creadores vieron su trabajo robado por oportunistas. El proyecto fue rápidamente cancelado.

Bethesda, sin embargo, continuó trabajando en ello para finalmente revelar el renovado Creation Club en el E3. En su trailer mostrado en el evento, esperaban obtener la opinión de la gente, e intentar convencer a todos de que esta sería una buen idea, sin embargo, recibieron una cantidad enorme de comentarios negativos, y más de 60 mil dislikes que eclipsaron a los 3 mil likes que aprobaban de la idea.

Críticos como Jim Sterling han atacado la idea del Creation Club desde un principio, y miembros respetados de la comunidad modder de Fallout como Gopher han expresado su decepción ante el proyecto. La comunidad fan del juego también reaccionó, protestando por medio de reviews negativos en la página de Steam de Fallout 4.

El gran problema, resumido de manera simple, es que Bethesda parece estar intentando reemplazar a Nexus Mods, un sitio creado por fans, de manera gratuita que ya logra todo lo que el Creation Club promociona, y de manera mucho más eficiente y amigable.

Esto se puede ver al comparar lo que hace Nexus y el Creation Club.

Primero, Nexus es un sitio enorme, con miles de modificaciones para cientos de juegos, incluyendo la serie Fallout, Knights of the Old Republic, Counter Strike y XCOM.

Cada una está categorizada de acuerdo a qué hace cada archivo, sus descargas asociadas, e incluso con links hacia otras modificaciones que pueden combinarse.

Nexus ofrece cambios para cambiar prácticamente todo en estos juegos, mientras que Creation Club sólo se enfoca en Fallout por el momento, limitando el tipo de mods que puedes descargar a sólo armaduras y armas.

En conjunto a esto, todas las descargas en Nexus te permiten donar tu dinero personalmente a los creadores de las modificaciones, y el sitio permite a los usuarios utilizar plataformas como Patreon y Paypal para aceptar donaciones. Este es un sistema que existe hace varios años, y ha sido exitoso para la comunidad. Cada creador recibe todo el dinero de forma directa, a diferencia del sistema de Bethesda, donde un porcentaje del dinero va a ellos, y no al creador del contenido.

Dicho eso, en el Creation Club tu sólo puedes comprar mods a través de creditos, los cuales debes pagar por separado. 750 créditos, por ejemplo, cuestan 5480 pesos chilenos. Esto es suficiente para descargar los siguientes 3 mods: la armadura Hellfire, el rifle Gauss y un color personalizado para el Pip-Boy, objeto iconico de la serie Fallout. Estos vienen con el “sello de calidad” de Bethesda.

Sin embargo, en Nexus, no sólo se pueden encontrar estos items de manera gratuita, sino que también son de mejor calidad. La armadura Hellfire y el rifle Gauss eran objetos icónicos de la serie que no vieron la luz en Fallout 4, por lo que fans se tomaron el tiempo de no solo recrear estos items hace años, sino que también expandieron sobre sus ideas y crearon geniales piezas de contenido extra.

De hecho, un youtuber llamado Juice Head tomó 5 de los mods pagados de Bethesda, y los comparó con versiones gratuitas que no sólo hacen el mismo trabajo, sino que son objetivamente mejores.

Se puede argumentar de que estos son sólo los primeros objetos, creados por Bethesda para mostrar la funcionalidad del programa, pero el problema es que esta es su primera impresión. Es un momento en el que deberían poner toda la carne en la parrilla, y sólo han reciclado ideas que ya fueron hechas por otros. Si su idea es atraer a creadores serios de poner su trabajo arduo en Creation Club, esta es la peor forma de lograrlo.

El último gran punto de defensa de Bethesda es que su sistema es más seguro y simple, sin embargo, Nexus tiene su propio instalador automático, y cada archivo es revisado por virus al ser subido al sitio, convirtiéndolo en uno de los sitios de modding más confiables de la comunidad. Creation Club, sin embargo, puede causar serios problemas al instalar ciertos archivos, llegando incluso a corromper archivos en el peor de los casos.

Para muchos, todos estos detalles hacen pensar que Bethesda, en vez de trabajar con sus fans, quiere monetizar algo que ellos ya crearon solos, reemplazandolos con un proyecto inferior. Nada dice que Bethesda no puede contratar a los creadores de Nexus, o licenciar su sitio como un partner oficial, excepto el hecho de que eso significaría que Bethesda no recibiría un corte tan grande como lo hacen con el Creation Club.

Esta es una comunidad que ha crecido sin la ayuda de Bethesda, o de ninguna otra compañía grande. Y ahora, que en vez de reconocer su aporte a la popularidad de Fallout se intente ignorarla para crear una versión inferior de ella es, de alguna manera, un golpe bajo que Nexus no se merece, y que la comunidad ha respondido que simplemente no se va a aceptar.

Se podría decir que es un absoluto desastre causado por la falta de reconocimiento al trabajo hecho por jugadores que aman a la serie, quizás un poco más que la propia compañía que la creó.