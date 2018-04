WhatsApp anunciaría nueva restricción de edad: prohibiría acceso a menores de 16 años

La red social de intercambio de mensajes por chat, WhatsApp, se encuentra pronta a anunciar una nueva restricci√≥n de edad para los usuarios que comiencen a ocupar el servicio. En unas semanas no podr√° ser usada por menores de 16 a√Īos.

Seg√ļn detall√≥ el sitio de tecnolog√≠a WABetaInfo, la actualizaci√≥n de los t√©rminos de servicio de la aplicaci√≥n estar√≠a disponible a m√°s tardar el pr√≥ximo 25 de mayo para los usuarios de Android e IOS.

“Para respetar las nuevas condiciones del servicio de WhatsApp (disponible en el futuro, a m√°s tardar el 25 de mayo), esta requerir√° que tengas al menos 16 a√Īos para usar sus servicios”, declar√≥ el portal en su cuenta de Twitter.

NEWS:

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 12 de abril de 2018