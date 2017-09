Directora de marca de Uber busca "humanizar" a la empresa

Bozoma Saint John, la directora de marca de la empresa de transporte público Uber, reveló en una entrevista con el medio estadounidense The New York Times sus planes para la controversial compañía, los cuales incluyen un proceso de humanización, para mitigar la crisis de confianza que sufre actualmente.

Saint John explicó parte de su razonamiento. “Creo que las marcas son como las personas. El producto no existe sin una emoción conectada a él. Le has dado vida a un producto y has creado una personalidad. […] Nuestro trabajo como mercadólogos y profesionales de las marcas es nutrir la marca y calmarla cuando está enojada, así como animarla cuando intenta crecer.”

Uber pasa por uno de sus momentos más difíciles actualmente: tanto en EEUU como en el resto del mundo existen agrupaciones de transporte público y políticos que buscan crear nuevas y fuertes regulaciones para controlar el crecimiento de la empresa, o como ha ocurrido en el caso de nuestro país, la prohibición del servicio.

Las protestas en contra de Uber se han intensificado a nivel nacional. Recordemos que el pasado 4 de septiembre, un grupo de taxistas de Santiago organizó un bloqueo del aeropuerto nacional que creó una congestión vehicular que paralizó las operaciones cerca del área.

Sin embargo, Saint John no parece sentirse preocupada de este nuevo desafió. “Confío mucho en mis habilidades y no creo que haya una utopía para ninguno de nosotros, en ninguna de nuestras empresas”, afirmó al ser preguntada sobre el gran desafío que implica tomar control de la marca en estos momentos.

Para Saint John, el componente humano es el punto más importante de la empresa. “Se trata de las miles de personas que trabajan tan incansablemente cada día para la empresa. Han estado trabajando arduamente durante algunos años para darle vida a un producto. ¿Por qué no habríamos de rescatarlo?”

Saint John no ofreció puntos más específicos sobre su plan, aparte del foco en crear una imagen y experiencia más humana a la empresa, sin embargo, se especula que estos cambios tomen forma durante lo que queda de 2017 a principios de 2018.