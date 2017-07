Atari lanza lo peor que podía ocurrir a los pasajeros de micro en Chile: el gorro-parlante

Si te tiene harto subir al transporte colectivo y soportar a aquel grupo de jóvenes que van escuchando el último éxito de Maluma a todo volumen en el parlante de su teléfono o en uno de esos parlantes inalámbricos, pues… te tenemos una noticia aún peor.

Como parte de un esfuerzo por lucrar de revivir la querida marca Atari -aunque en manos de personas totalmente distintas de las que fabricaron aquellos clásicos de los videojuegos- la empresa anunció este viernes el lanzamiento de sus Speaker Hats (o gorros-parlantes), en conjunto con la firma de indumentaria electrónica Audiowear.

Los dispositivos son, bueno… gorros con parlantes. Leyeron bien: no son simples reproductores de MP3 a los que podrías conectar audífonos, sino jockeys dotados de dos emisores de sonido (no se me ocurre otro sinónimo para parlante) capaces de conectarse mediante Bluetooth a cualquier teléfono móvil o tablet.

Según la descripción en el (nuevo) sitio web de (la nueva) Atari, el gorro estará equipado con tecnología de sincronización múltiple, lo que permitirá a varias personas portar gorros similares y emitir la misma música en perfecta sincronía.

Yeap. Ya pueden imaginar lo que esto significará en la micro si va el fan club de Arjona.

Pero como si no fuera suficiente tener que soportar la música de tus vecinos, el artilugio también podrá funcionar como un manos libres -por lo que podrás participar involuntariamente de sus llamadas telefónicas- e incluso aceptar comandos de voz, lo que con toda garantía convertirá tu viaje diario en un suplicio, si es que ya no lo era.

Desde el punto de vista técnico, Atari indicó que el gorrito será ultra delgado y ultra liviano, con parlantes y micrófono de alta fidelidad, dotados de tecnología de audio Qualcomm cVc, con ecualizador de 5 bandas, perfiles de sonido predeterminados, batería recargable de litio y luz LED, así que se va a armar si tu mamá decide que está muy sucio y es hora de echarlo a la lavadora.

Por ahora -y por fortuna- no hay una fecha de lanzamiento ni precio estimado, pero Atari tiene un concurso para que seas unos de los primeros 10 usuarios en probarlo y ganar además un pack valorado en 300 dólares (casi 200 mil pesos chilenos). Puedes postular aquí. No nos hacemos responsables si te echan de la casa.

¿Qué hicimos para merecer esto?…