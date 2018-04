Encuentran restos de dinosaurio semiarticulado en Magallanes

Expedición Antártica Escolar 2017 #antarctica #antartica #chile #patagonia #snow #instalike #instafollow #follow4follow #boat #sea #naturephotography #naturephoto @rojas_paredes @nsfgov @laureneculler @erica.wallstrom802 @exploraconicyt @dartmouthcollege

A post shared by Instituto Ant√°rtico Chileno (@inach_gob) on Dec 14, 2017 at 7:27pm PST