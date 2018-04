Hackers eliminan "Despacito" de Youtube

Un grupo de hackers habría vulnerado la plataforma de videos Youtube, interviniendo famosos clips de VEVO, que opera las cuentas de grandes artistas.

Tal como se√Īala el diario electr√≥nico Huffington Post, los piratas inform√°ticos hicieron desaparecer el videoclip “Despacito” -de Luis Fonsi y Daddy Yankeee-, misma secuencia que hace unos d√≠as se coronaba como el video m√°s visto de la historia de Youtube con m√°s de 5.000 millones de reproducciones.

Cuando se intenta acceder a la dirección del video -o llegar a éste a través del buscador de la plataforma- aparece una imagen de la serie de Netflix La Casa de Papel y luego se indica que el clip no está disponible porque fue eliminado por el usuario.

El ataque habr√≠a sido ejecutado por los grupos Kuroi’SH y Prosox, quienes apoyar√≠an el movimiento Free Palestina (Palestina Libre).

No No ūüėģ Hey @LuisFonsi @daddy_yankee, a hacker just deleted your Despacito song from YouTube. pic.twitter.com/0YPzizRGVc — The Hacker News (@TheHackersNews) April 10, 2018

Seg√ļn Hacker News, son los mismos que hace una semana vulneraron cuentas de Twitter de medios internacionales como BBC Arabic y Now This.

Otro de los afectados por el ataque habr√≠a sido el videoclip “Chantaje“ de Shakira y Maluma, pero en este caso s√≥lo modificaron su t√≠tulo, el que ya volvi√≥ a la normalidad.

Artistas como Selena Gomez, Drake, Taylor Swift y Adele también habrían sufrido eliminaciones de algunos de sus videos y cambios de títulos.

Por medio de una cuenta de Twitter, uno de los supuestos atacantes habr√≠a se√Īalado que lo habr√≠an hecho “s√≥lo por diversi√≥n”.

“Uso el script ‘youtube-cambiar-t√≠tulo-v√≠deo’ y escribo ‘hackeado’. No me juzguen. Me encanta YouTube”, habr√≠a escrito.