Nuevo récord de Despacito: superó los 5 mil millones de reproducciones de Youtube

Aunque muchos quisieran que Despacito pasara al olvido, su éxito está lejos de acabar. De hecho, el video de la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee acaba de alcanzar otro récord.

El clip superó los cinco mil millones de reproducciones en Youtube, convirtiéndose en el video más visto en la historia de la plataforma.

De hecho, seg√ļn el portal de tecnolog√≠a CNET, “ning√ļn otro video de YouTube ha logrado este hito de vistas en la plataforma. Si contin√ļa as√≠, pronto tendr√° una reproducci√≥n por cada persona sobre la Tierra (donde se estima que existen 7600 millones de habitantes)”.

Al pegajoso clip, que fue subido el 12 de enero del a√Īo pasado, le sigue de lejos See you again, del rapero estadounidense Wiz Khalifa y Charlie Puth, con casi 3500 millones de reproducciones.

M√°s atr√°s destaca Shape of You de Ed Sheeran, con 3400 millones de vistos, y Gangnam Style, con 3134 millones.

Hace un tiempo Daddy Yankee asegur√≥ estar m√°s que orgulloso con el √©xito de la canci√≥n. ‚ÄúRomper el r√©cord es apabullante, y estoy feliz de seguir inspirando a otros para que hagan lo mismo‚ÄĚ, indic√≥ el cantante y compositor.

‚ÄúReconozco la influencia que tiene la plataforma. La industria de la m√ļsica ha cambiado. Las reglas de la m√ļsica han cambiado‚ÄĚ, agreg√≥.