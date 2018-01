La tibia respuesta de Youtube sobre el polémico video que mostraba un cadáver en Japón

Enorme revuelo generó el último video subido por el youtuber norteamericano Logan Paul, en el que muestra un cadáver en Aokigahara, al noroeste de la base del Monte Fuji en Japón.

Este lugar es conocido en el país asiático como el “bosque de los suicidios”, debido al elevado número de personas que llega para quitarse la vida.

Mientras el joven recorría el lugar acompañado de tres personas, divisó el cuerpo de una persona colgando.

Como si esto no fuera suficiente, Paul reaccionó con algunas bromas frente a la impactante escena, lo que desató una ola de críticas en las redes sociales.

Y aunque posteriormente optó por ofrecer disculpas, las muestras de rechazo no se detuvieron, al punto que el actor de “Breaking Bad”, Aaron Paul, aseveró que el youtuber era “basura pura”. Por su parte, la actriz Sophie Turner escribió: “Eres un idiota. No estás creando conciencia. Te estás burlando”.

Sin embargo, dentro de todo el revuelo provocado por la secuencia, había una parte que muchos estaban extrañando: la respuesta de Youtube.

Tal como recoge el periódico británico The Independent, la plataforma de videos dio a conocer un comunicado en el que se refiere al incidente.

“Nuestros corazones están con la persona que aparece en el video”, comienza señalando el texto. “YouTube prohíbe el contenido violento o sangriento presentado de forma chocante, sensacionalista o irrespetuosa”, agrega.

I just received an official statement from a contact at @Youtube regarding the outrage and controversy around Logan Paul’s (now self-removed) “We found a dead body” top trending Youtube video.

I’ll save my personal comment for later. Just wanted to pass this along. pic.twitter.com/JNTQDMVvT4

— Philip DeFranco (@PhillyD) January 2, 2018