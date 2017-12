A los 80 años muere el primer astronauta que flotó libremente en el espacio

La foto de Bruce McCandless dio la vuelta al mundo: en 1984, el astronauta estadounidense flotó en el espacio en su traje, con la Tierra al fondo, sin ninguna conexión con su nave.

Según indicó la NASA este viernes, McCandless murió el jueves a los 80 años.

Se trata del primer astronauta en flotar en la inmensidad sideral, gracias a una escafandra equipada con propulsores que le permitían moverse en el vacío.

Reclutado en 1966 por la agencia espacial estadounidense, también participó en el despliegue del telescopio Hubble en 1990.

Ya retirado siguió inspirando a escolares en Toulouse, Francia, donde participó en octubre en el 30º Congreso Mundial de Astronautas.

We’re saddened by the loss of retired astronaut Bruce McCandless II. Most known for being the 1st human to free-float on a shuttle spacewalk, he also served as the Apollo 11 moonwalkers’ link to mission control and helped launch @NASAHubble: https://t.co/myyOm101DR pic.twitter.com/jZeGvWzOxW

— NASA (@NASA) December 22, 2017