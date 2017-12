Esto es lo que pasa cuando un ex astronauta se convierte en diseñador de modas

Jueves 21 diciembre de 2017 | Publicado a las 19:18 · Actualizado a las 19:23

Buzz Aldrin es el segundo piloto del módulo lunar para la histórica misión Apollo 11 de la NASA que permitió por primera vez que el hombre llegara a la Luna.

Ex-piloto de combate, ingeniero aeroespacial, autor de varios best-sellers y actualmente se encuentra en explorando un nuevo territorio: el de la moda.

Sí, porque con la firma Sprayground, empresa de accesorios con sede en Nueva York, el segundo hombre en pisar la Luna, lanzó su primera colaboración de moda llamada “Misión a Marte”.

Según consigna el sitio español, Planeta Incógnito, la colección cuenta con un parkas, una mochila con panel solar, una bolsa de lona, ​​una gorra de béisbol y guantes, todo adornado con una colorida variedad de parches.

Asimismo, todos los artículos incluyen un parche con la cara de Aldrin y las palabras “Luna, Marte y más allá” en inglés con colores que recuerdan al Planeta Rojo, como naranja y gris metalizado, pero además negro, similares a los trajes de la NASA.

Dentro de los libros publicados por el ex-astronauta escribió uno donde justifica los asentamientos permanentes en el Planeta Rojo. “Asegurémonos de que hemos desarrollado un plan sostenible para permanecer en Marte”, dijo Aldrin a Space.com. “No hay banderas y huellas esta vez”, explicó.

Todas las piezas son de edición limitada y según los autores nunca se volverán a fabricar ni vender.

Cabe destacar que los guantes llevan la leyenda (basada en una frase de Aldrin) “lleva tu trasero a Marte“ y otro diseños incluyen el diseño de SprayGround “tiburón maw“, la bandera estadounidense o la palabra “Mar$” en una fuente que recuerda el viejo logo de la Agencia Espacial Norteamericana.

El mismo creador de la firma Sprayground indicó que es un “soñador y creador” que ha sido cautivado por el espacio desde que era un niño. Por su lado, Aldrin no solo prestó su nombre a la colección, sino que también habría proporcionado información para su desarrollo.

“Formar equipo con Buzz Aldrin para crear estos diseños fue un sueño hecho realidad, y los dos nos enorgullecemos de presentar una línea, un ambiente y una cultura que no está limitada por la convención”, confirmó.

Pero no solo fue el segundo hombre en pisar la Luna a través del programa Apolo, sino que también participó en el show ‘Dancing with the Stars’ y tomó la primera “selfie espacial” en Gemini, y ahora su visión es la punta de lanza de un movimiento de base para que podamos explorar Marte “, dijo la compañía.

Los precios de los productos que se pueden encontrar aquí y van desde los 20 dólares (12 mil pesos) para los guantes hasta los 325 dólares (201 mil pesos) para el abrigo o parkas.