LifeSaver: la botella que convierte el agua sucia en potable y limpia

Problema resuelto! Si vives en La Reina o Las Condes el alcalde de la comuna ratifico la noticia que si tiene mal olor el agua no la beban…. con nuestros modelos jerrycan y el cube problema resuelto !!! siempre ten cuidado con el agua que tomas ūüĎćūüŹĹūüíßūüĆé #jerrycan #thecube #outdoors #camping #ciudad #cuidatucuerpo #aguapotable #aguafiltrada #siemprehidratado #aguapotabledondesea #surf #escalada #climbing #trekking #camping

A post shared by LIFESAVER LATAM (@lifesaverlatam) on Mar 20, 2018 at 9:56am PDT