Polémica de Laura Pausini en España: hizo una pregunta íntima e incomodó a conductora

Por estos d√≠as, Laura Pausini promociona una nueva temporada de Factor X, el programa busca talentos donde la italiana nuevamente ser√° jurado para su versi√≥n espa√Īola. Esa era una de las excusas para su arribo a Viva la vida, el show que To√Īi Moreno conduce en la TV hispana, pero una inesperada pregunta termin√≥ desvirtuando el foco de la conversaci√≥n.

Sucedió casi al final de la entrevista, en el programa matiné que transmite la cadena Telecinco. Allí, la conductora se deshizo en halagos para la voz de Se fue, quien a su vez la descolocó con una inocente interrogante

‚ÄúMe encantar√≠a cantar, pero tengo una oreja aqu√≠ y la otra aqu√≠. Me encantar√≠a ser madre y no lo soy. T√ļ tienes todo lo que yo quiero. El marido te lo puedes quedar‚ÄĚ, dijo riendo Moreno, quien r√°pidamente fue increpada por Pausini: ‚Äú¬ŅTe gustan las mujeres?‚ÄĚ, consult√≥, dejando a la presentadora en blanco.

La pregunta incomod√≥ a Moreno, quien de inmediato lanz√≥ una mueca a su equipo de producci√≥n para luego deslizar una respuesta que intent√≥ ser l√ļdica: “Momento, voy a salir de este entuerto. No me gustan las mujeres, me gustas t√ļ‚ÄĚ, dijo, pero no logr√≥ sacarse la presi√≥n de encima. “Estoy colorada”, coment√≥ despu√©s, para luego levantarse del sof√° y buscar la salida.

Pausini sali√≥ sigu√©ndola y juntas se abrazaron, pero Moreno continu√≥ con el tema: “Ya veo los t√≠tulos: Laura Pausini saca del armario a To√Īi Moreno”, dijo la animadora entre risas, aunque en redes sociales, la reacci√≥n de la periodista gener√≥ debate en torno a su reacci√≥n.

“¬ŅSabes lo que ser√≠a un entuerto para las lesbianas que te ven? Que fueras lesbiana y dijeras que no porque te da verg√ľenza serlo. Entonces el nombre de tu programas ser√≠a una iron√≠a”, escribi√≥ en la red social el reconocido actor y comediante espa√Īol Brays Efe, en uno de los tantos tweets que terminaron convirtiendo a Laura Pausini en Trending Topic en Espa√Īa.