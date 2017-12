Roger Waters desclasificó parte de su conversación con Sebastián Piñera en 2012

El 2 de marzo de 2012 fue el día en Roger Waters se presentó por última vez en Chile. Lo hizo en el Estadio Nacional con el concierto “The Wall”: un homenaje visual y sonoro al célebre álbum de 1979 de su alma mater, Pink Floyd, que incluyó una puesta en escena nunca antes vista para espectáculos de este tipo, con una pantalla gigante de extremo a extremo, y un show pirotécnico inspirado en la historia.

En su visita, Waters tuvo trato preferencial, e incluso fue invitado a La Moneda en días en que Sebastián Piñera oficiaba como presidente. El músico protagonizó un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, donde se le vio junto al hoy candidato en una conversación que tuvo tramos públicos y privados.

Cinco años después de aquel arribo, a días de la confirmación del nuevo concierto del británico en el Estadio Nacional el próximo 14 de noviembre, Waters recordó su estadía en Chile y desclasificó parte de su paso por La Moneda y la conversación que mantuvo con el exmandatario.

En diálogo con el portal Futuro.cl, Waters recordó: “Puedo recordar muchas cosas… John Benjamin, el embajador británico en Chile que vi muchas veces en el país. Y sí, él me presentó a Piñera y fui al Palacio (La Moneda) y escuché a este tipo mintiendo por una hora, algo interesante”, dijo.

“Hice el tour (por La Moneda). Fui a la sala, fui al lugar donde dispararon y estaban los hoyos de las balas y llegué donde finalmente se suicidó Allende y me dijeron, ‘aquí fue donde se suicidó’”, recordó el músico.

En la misma conversación, el ex Pink Floyd adelantó cómo será la estructura de “Us + Them”, el nuevo espectáculo que montará en el recinto ñuñoíno.

“Se trata de un show que repasa material antiguo en un 75%, un par de canciones del ‘Dark Side of the Moon’ y otras más. Son cuatro canciones del nuevo álbum ‘Is This The Life We Really Want?’ y es un espectáculo visual importante, pero también se trata de un espectáculo emocional. Es una invitación a no sentirse avergonzado por descubrir la capacidad que tenemos de amarnos los unos a los otros y que el amor puede ser algo trascendental”, apuntó.