Confirman concierto de Roger Waters en Chile

Expectativa generó ayer la noticia que emanó desde el equipo de producción del músico Roger Waters, ex Pink Floyd, que confirmó un nuevo tour por Sudamérica, con fechas en Brasil, Venezuela, Honduras, Uruguay, Perú y Argentina. Sin embargo, a muchos les llamó la atención que Chile no apareciera en la lista.

Para felicidad de sus fanáticos, finalmente se corroboró que sí vendrá a Chile, presentándose el 14 de noviembre de 2018 en el Estadio Nacional.

De este modo estará por cuarta vez en nuestro país y en el mismo lugar donde se presentó en marzo de 2002, marzo de 2007 y marzo de 2012.

Según indicó Futuro.cl, los precios fluctuarán entre los 322 mil y los 44 mil pesos, y habrá un máximo de 6 tickets por transacción.

Waters viene a Chile en el marco de la gira Us + Them, la que contempla éxitos clásicos de Pink Floyd como “Wish You Were Here”, y “The Wall”, entre otros, pero también temas de su trabajo más reciente.

El montaje del tour destaca por sus ácidos comentarios políticos, donde Donald Trump es uno de los principales focos de crítica, y los movimientos sociales que toman protagonismo en artefactos visuales y musicales.

La fecha del inicio de la venta de entradas se confirmará en los próximos días.