Incertidumbre sobre estado de Tom Petty: policía desmintió información de medios locales

Tom Petty, el músico que en la década del setenta acumuló fama y reconocimiento gracias a su banda The Heartbreakers, entre otros proyectos, se debate entre la vida y la muerte a los 66 años.

Esto, luego de sufrir un infarto cardíaco en su casa en Malibú, Los Ángeles, la noche del domingo.

En su ingreso al hospital de Santa Mónica, Petty fue internado y conectado a máquinas de soporte vital.

Tal como recoge el sitio de espectáculo TMZ, por el momento no se conocen mayores antecedentes respecto al estado del músico, debido al férreo hermetismo de su círculo cercano.

Por su parte, la Policía de Los Angeles (LAPD) se refirió en Twitter a las especulaciones sobre el supuesto fallecimiento del artista.

“La LAPD no tiene información respecto a la muerte del cantante Tom Petty. Los antecedentes iniciales fueron entregados de forma precipitada a algunos medios”, escribieron. Además precisaron que no tienen un rol investigativo en el caso.

(2/2) However, the LAPD has no investigative role in this matter. We apologize for any inconvenience in this reporting.

