Luis Jara tras su operación: "¡A veces siento que estoy cantando como Freddie Mercury!"

Luis Jara se sometió a una operación a las cuerdas vocales en junio de este año y recientemente volvió a la música con un álbum donde incursiona en ritmos como el reggaetón y la bachata. La intervención lo mantuvo siete semanas fuera de los escenarios y del set del matinal Mucho Gusto.

Actualmente, el cantante dice que su voz está mejor que nunca. Que su registro vocal ahora es más amplio y sus agudos, más limpios. “¡A veces siento que estoy cantando como Freddie Mercury!”, cuenta muy alegre a un mes del lanzamiento del primer adelanto de su decimotercer disco de estudio, consignó el sitio Culto del periódico nacional La Tercera.

El próximo 25 de octubre, Jara hará su estreno en el género urbano con “Enamorado”, canción más bailable y de fórmula reggaetonera en la que comparte voces con los hermanos César y Daniel Morales, del dúo de pop nacional 330 AM.

De ascendencia gitana y ganadores del premio Pulsar al Artista Revelación de este Año, los jóvenes son además los productores del álbum, en el que el intérprete de “Mañana” suma aliados improbables como La Secta, uno de los precursores del reggaetón nacional.

“En medio de la noticia de mis tumores en las cuerdas vocales los muchachos de 330 AM me llamaron producto de una intuición, de un presentimiento. Yo no estaba bien anímicamente, no estaba para nada inspirado, pero ellos creían que yo podía cantar algo nuevo”, explicó el también animador.

“Yo pensaba que ellos estaban locos. Finalmente pusieron la canción y me quedé como pocas veces con una sensación de algo mágico, porque esa canción era un éxito”, relató Jara sobre como se gestó el disco, que fue grabado en sus estudios de Ñuñoa y mezclado por Luis Barrera, ingeniero en sonido de Carlos Vives y Ricky Martin.