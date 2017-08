Le colgaron una metralleta a la icónica estatua de Michael Jackson en Río de Janeiro

Narcotraficantes de Rio de Janeiro añadieron un temible complemento a la famosa estatua de Michael Jackson situada en una favela de la ciudad, según una foto que circulaba el lunes en las redes sociales: un fusil de asalto colgando del cuello.

La policía local indicó en un comunicado que la imagen fue tomada “por criminales” que pertenecían a la banda de un traficante detenido el 27 de julio.

“Los sospechosos fueron identificados y una operación está en curso para detenerlos“, explica el texto, sin precisar la fecha de la instantánea, que fue captada a plena luz del día.

La estatua de bronce, instalada en una terraza de la favela de Santa Marta, fue inaugurada en 2010, un año después de la muerte del cantante, quien había elegido este barrio para filmar escenas de su videoclip “They Don’t Care About Us” en 1996, acompañado por el reconocido grupo de percusión brasileño Olodum.

Fotografiada por numerosos turistas, esta estatua simbolizaba la renovación de las favelas, donde vive alrededor de un cuarto de la población de Rio.

En el momento de su inauguración, iniciaba la política de “pacificación” en algunos de estos barrios, que contemplaba la incursión y establecimiento de estructuras de fuerzas de seguridad.

Pero un año después de los Juegos Olímpicos de 2016, Rio se ha visto de nuevo sacudido por el fuerte incremento de la violencia, mientras se multiplican los tiroteos durante las incursiones policiales en las favelas contra narcotraficantes fuertemente armados.

Desde el inicio del año, 97 agentes fueron asesinados en servicio y las balas perdidas dejaron decenas de víctimas, incluidos varios niños.